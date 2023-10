Homem com faca esfaqueia repetidamente funcionário da embaixada israelense na China

O crescente conflito no Médio Oriente parece ter-se espalhado para a China quando surgiu um vídeo aterrorizante de um agressor empunhando uma faca a esfaquear um funcionário da Embaixada de Israel no exterior, em plena luz do dia.

O ataque frenético ocorreu numa calçada de Pequim na sexta-feira, depois que o ex-líder do Hamas ordenou um “Dia da Jihad” global, apelando a todos os muçulmanos para mostrarem apoio aos palestinos – sob a liderança de terroristas do Hamas – na sua luta contra Israel.

Confira esta filmagem, obtida pelo South China Morning Post… o diplomata israelense está rolando no chão tentando se defender do maníaco, que o esfaqueia violentamente com a faca. O suspeito levanta-se desajeitadamente e apunhala novamente o diplomata no peito. Você pode ouvir a vítima gritar: “Por quê, por quê?”