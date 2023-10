Homem devolve R$ 50 mil de Pix recebido por engano; Entenda o caso

O Pix é um sistema de transferências bancárias instantâneas, criado pelo Banco Central em 2020. A ferramenta revolucionou os meios de pagamento no Brasil, se tornando muito popular devido à sua praticidade e gratuidade no envio de dinheiro. No entanto, a distração pode fazer com que usuários cometam erros ao transferir dinheiro através deste sistema, gerando transtornos.

Nesse sentido, conforme noticiado pelo G1, um morador de Caldas Novas, no sul de Goiás, recebeu um Pix de R$ 50 mil de um desconhecido por engano. Apesar de estar desempregado e precisando de dinheiro, Gustavo Santana devolveu a quantia para os donos.

Segundo especialistas, a atitude de Gustavo foi correta. Isso porque, caso um usuário receba uma quantia de dinheiro via Pix por engano, e não devolva o valor para quem enviou, existe a possibilidade de um processo criminal.

O valor de R$ 50 mil foi transferido erroneamente para Gustavo no dia 13 de outubro. O Pix foi feito pelo pai de Vinicius Eduardo Silva, ao tentar efetuar o pagamento de um carro. Pai e filho são moradores de Itumbiara, no sul de Goiás, e acabaram tomando um susto ao errar o último número de chave Pix do vendedor.

Detalhes do caso

Segundo Vinicius: “Nós fomos até Caldas Novas para comprar o carro e, durante as negociações, meu pai foi transferir R$ 50 mil para o vendedor. Na euforia do momento, meu pai confirmou a transferência sem confirmar os dados”.

Além disso, foi informado que a chave Pix do vendedor do carro era um número de telefone, o qual se diferenciava da chave de Gustavo por apenas o último dígito. Logo após a transação, o vendedor informou a família de Vinicius sobre o erro, gerando pânico.

“Todo mundo assustou e correu para o banco, mas disseram que não podiam ajudar ou passar os dados de quem havia recebido o valor”, conta Vinicius sobre o ocorrido. No entanto, não havia o que se preocupar, tendo em vista que Gustavo devolveu a quantia logo em seguida. Confira a seguir os detalhes.



Devolução do Pix

Após o envio errado dos R$ 50 mil, Vinicius tentou ligar e enviar mensagens para o destinatário, sabendo que a chave Pix se tratava de um telefone. Porém, Gustavo não atendeu ou respondeu neste primeiro momento, pois seu telefone estava carregando.

Após uma hora, Gustavo pegou seu celular e foi surpreendido pela grande quantidade de mensagens. No início, ele achou que se tratava de uma entrevista de emprego. “Tinham muitas mensagens, ligações e áudios. Na hora pensei que era uma entrevista de emprego, pois eu estou procurando emprego”, afirma.

Ao ler as mensagens em seu celular, Gustavo passou a pensar que, na verdade, se tratava de um golpe do Pix. Entretanto, ao abrir sua conta bancária e se deparar com R$ 50 mil a mais, ele mudou de ideia. “Pensei que era um golpe de Pix, mas quando abri a minha conta tinha R$ 50 mil a mais e minha conta nunca teve tanto dinheiro”, relata.

Com isso, e também ouvindo a história de Vinicius, Gustavo imediatamente devolveu a quantia. “Pelo próprio aplicativo do banco eu cliquei em devolver o Pix e, na mesma hora, devolvi para não ter dor de cabeça”, afirmou.