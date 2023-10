Homem evitou por pouco atirador ao se esconder em máquina de boliche: “Ele estava perto… muito perto”

Um residente local do Maine contou a terrível interação que teve com o atirador Robert Card. O homem que apenas deu seu primeiro nome Brandon ao discutir o incidente explicou que em uma tentativa desesperada de escapar do atirador ele pulou em uma das máquinas no final da pista de boliche- o local principal onde ocorreu o tiroteio.

“Estou jogando boliche à noite e do nada ele apareceu e houve um estalo alto. Eu pensei que era um balão, Eu estava de costas para a porta”, explicou Brandon à mídia local.

Vídeo filmado por residente local em Lewiston, Maine, captura o momento em que o atirador abre fogo

“Assim que me virei e vi que não era um balão, que ele estava segurando uma arma, simplesmente empurrei-o pela pista, onde deslizei basicamente para onde estão os pinos e subi na máquina”, continuou ele.

Eu apenas desci a pista onde deslizei basicamente para onde os pinos estão e subi na máquina Brandon, sobrevivente do tiroteio em massa

“Fiquei em cima da máquina por cerca de 10 minutos até a polícia chegar..Eu estava calçando meus tênis de boliche quando tudo começou. Estou descalço há cinco horas”, concluiu o homem, claramente abalado com a experiência.

O atirador já foi identificado como Robert Card. O Morador do Maine, 40 anos, é instrutor de armas de fogo e também um reservista do exército. De acordo com as autoridades, ele “relatou recentemente problemas de saúde mental que incluíam ouvir vozes e ameaças de atirar na Base da Guarda Nacional em Saco, Maine”. O cartão ainda está foragido.