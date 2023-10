Horner fala sobre a continuidade de Checo Perez com a Red Bull durante o GP do México

Chris Horner declaração durante a corrida do GP do México ganhou as manchetes após os resultados de Checo Perez na metade do Fórmula 1 temporada em 2023. Especula-se se ele retornaria ou não em 2024 para cumprir o último ano de contrato com a equipe, porém, essa informação foi totalmente negada por Chris Horner, CEO da Red Bull.

Durante o primeiro dia de atividades do Grande Prêmio do México de 2023A Red Bull foi dominante com Max Verstappen como líder, e Sergio Prez teve uma boa sequência, embora tenha terminado em quinto.

A piscadela de Horner para Prez

“As pessoas sempre têm jornais para preencher. Nunca houve uma discussão sobre isso, estamos focados em conseguir aquele 1-2, algo que nunca tivemos como equipe antes, e espero que possamos conseguir este ano. “Não há premissa de que se Checo não terminar em segundo, ele não estará lá no próximo ano”, disse o chefe da Red Bull durante uma coletiva de imprensa.

Chris Horner fala sobre o contrato de Perez

O chefe da Red Bull Racing, Chris Horner, deu alguns minutos à ESPN para discutir tudo relacionado aos pilotos para a próxima temporada de F1.

“Não (não há nenhum plano especial), trabalhamos muito durante o ano com a afinação e sabemos que temos um ótimo carro, espero que possamos torná-lo útil para ele neste fim de semana”, comentou o responsável pela equipe que dominou a F1 nos últimos dois anos.

“É algo muito, muito distante neste momento, depende do Checo e temos que conseguir dar o que for necessário para que ele mostre o melhor da sua capacidade.y”, Horner esclareceu sobre uma possível saída do melhor time dos últimos anos.

A Red Bull teve um período de domínio total com Sebastián Vettel antes de partir para a Ferrari, e então veio o Mercedes era onde eles eram os mestres do esporte. Agora a Red Bull tem a melhor dupla de pilotos e a equipe espera que em 2024 eles podem manter Max Verstappen e Sergio Perez. “Tivemos uma ótima corrida, mas preferimos olhar para frente e não para trás e 2024 já começou para nós”, acrescentou.