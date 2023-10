Horóscopo de hoje (28/10) – Veja a previsão para seu signo!

Áries (21/03 – 20/04)

De acordo com o horóscopo de hoje (28/10) para Áries, resista à tentação de estourar o cartão de crédito. A vontade de comprar vai ser forte hoje, mas controle-se. No entanto, isso não significa que você não possa dar um trato no visual. Afinal, quem não quer se sentir bonito, né? Por fim, repense seu estilo de vida e considere investimentos mais duradouros.

Touro (21/04 – 20/05)

O dia está favorecendo sua vida emocional e afetiva. Além disso, segundo seu horóscopo do dia, a Lua Cheia no seu signo traz uma energia contagiante. Use-a para aprofundar laços com quem você ama. Além disso, é um ótimo dia para curtir com amigos e família. Aproveite para criar planos divertidos!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

De acordo com o horóscopo de hoje (28/10), hoje é dia de relaxar e recarregar as energias. Portanto, busque um ambiente tranquilo para meditar ou apenas para estar consigo mesmo. Além disso, você vai sentir uma grande onda de criatividade. Use-a a seu favor e invista em autocuidado.

Câncer (21/06 – 22/07)

Sábado animado no radar! Hoje é dia de curtir com a galera, fazer chamadas de vídeo e relembrar velhos tempos. Além disso, segundo seu horóscopo do dia, estimule sua criatividade e mantenha os relacionamentos próximos, mesmo à distância. Afinal, quem não gosta de sentir-se amado e pertencente?

Leão (23/07 – 22/08)



De acordo com o horóscopo de hoje (28/10), se está sentindo o peso da rotina, hoje é o dia para quebrá-la. Faça algo diferente com a família ou sozinho. Aproveite para arrumar a casa e colocar projetos futuros em perspectiva. O momento é propício para olhar para dentro e fazer aqueles ajustes que estão pendentes.

Virgem (23/08 – 22/09)

O sábado chega com decisões importantes. Se prepare para algumas surpresas vindo de longe e para discussões profundas. Informe-se bem, pois hoje é um dia excelente para argumentar e defender suas opiniões. E aí, pronto para sair da zona de conforto?

Libra (23/09 – 22/10)

De acordo com o horóscopo de hoje (28/10) para os Librianos, privacidade e calmaria estarão em alta hoje. É um bom momento para ponderar sobre investimentos e decisões futuras. E no campo afetivo, controle as expectativas e eleve as vibrações. O amor vai pedir mais atenção e sintonia agora.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Querido escorpiano, dê um tempo para você e tente explorar coisas novas. Além disso, esteja aberto para interações sociais e novas conexões. O dia guarda surpresas que podem mexer com sua cabeça. Ou seja, fique ligado e aproveite o poder de persuasão que você tem hoje.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Dia ideal para encerrar ciclos e começar algo novo. Sua rotina vai agradecer as mudanças. Além disso, segundo seu horóscopo do dia, foque no autocuidado e em atividades que te relaxem. Novidades no trabalho podem surgir; esteja preparado.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Hoje o foco é diversão e criatividade. Então, solte a imaginação e curta o momento. A Lua Cheia agita seu espírito aventureiro. Que tal um passeio ou uma viagem rápida? No amor, o clima é de paixão e conexão.

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje, Aquário, é dia de buscar aquele equilíbrio que as vez faz tanta falta. Com a Lua Nova, a introspecção se torna sua aliada. Além disso, valorize as conexões familiares e coloque em prática todos aqueles seus planos para o futuro. Em resumo, o cenário é bastante propício para que você alcance mais segurança e sucesso. Pronto para brilhar?

Peixes (20/02 – 20/03)

De acordo com o horóscopo de hoje (28/10) para os Piscianos, novidades estão a caminho. Portanto, se mantenha com a alma e a mente aberta para aprender e para poder expandir seus horizontes. Sim, este é um momento propício para viagens ou novos cursos. E no amor, prepare-se para surpresas positivas que vão dar aquele up na relação.