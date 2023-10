Houston Astros e Texas Rangers quase brigam durante o jogo ALCS

O Houston Astros e o Texas Rangers quase entraram em uma briga para limpar o banco após um incidente com bola de feijão durante a 8ª entrada do jogo do campeonato na noite de sexta-feira.

As equipes estavam se enfrentando no jogo 5 da American League Championship Series quando o arremessador substituto do Houston Bryan Abreu acabou e lançou uma bola rápida a 98,9 milhas por hora, acertando um rebatedor do Rangers Adolis Garcia em seu braço esquerdo.