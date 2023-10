Houston Astros vira a mesa no ALCS com o home run de 3 corridas de Altuve

TO Houston Astros venceu o jogo 5 do ALCS vencendo seu terceiro jogo consecutivo contra o rangers do Texas com uma pontuação de 5 a 4 e em uma reviravolta inesperada, eles estão a apenas um jogo de ir ao show.

A estrela do jogo foi novamente Jose Altuve que conseguiu acertar uma única rebatida ao longo do jogo, porém seu home run de três corridas fez toda a diferença para levar os Astros a uma posição mais confortável após o início do jogo. Série do Campeonato da Liga Americana.

Jose Altuve Shined e os Astros estão a um jogo de chegar à World Series

Assim como no jogo anterior, os Astros saíram na frente no início do jogo, quando Bregman A linha 104,5 foi atingida por Jordan Montgomery para alcançar os 416 pés à esquerda do campo.

Os Astros mantiveram a liderança até o 5º inning, quando Nathaniel Lowe, do Rangers, leu a linha de 95 mph de Verlander e acertou um home run solo, alcançando um total de 380 pés.

Depois disso, Jorgan Montgomery estava do outro lado do monte quando os Astros aproveitaram seus lances ruins e conseguiram pegar Bregman, Abreu e Alvarez até que Marcus Semien fez uma ótima jogada defensiva e os tirou.

Seager e Carter colocaram o Rangers na liderança pela primeira vez no jogo, 4-2 a favor do Texas, quando Garcias acertou uma bola de 108 MPH direto para a arquibancada do campo esquerdo.

Os Astros não demoraram a reagir, porém, uma bola lançada que atingiu Adolis Garcia fez com que os bancos fossem liberados e fez com que três jogadores fossem expulsos, Baker, Adolis e Alvarez tiveram que abandonar o jogo.

Depois disso, Jose Altuve brilhou ao fazer um home run de três corridas para dar aos Astros uma vantagem de 5-4, deixando a série 3-2 a favor dos Astros.