Humanitas encerra inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

Amanhã, dia 23 de outubro, é o último dia de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de São José dos Campos (Humanitas). Desse modo, os interessados têm até as 23h59 dessa segunda-feira (23) para realizar a inscrição.

O Vestibular de Medicina da Humanitas é um dos mais concorridos vestibulares para ingresso no curso de Medicina (período integral). Ao todo, a instituição está ofertando 60 (sessenta) vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

Podem se inscrever nesse processo seletivo somente estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que concluirão o Ensino Médio ainda neste ano. Veja a seguir como se inscrever e como será o processo de seleção da Humanitas!

Encerrando inscrições

A Humanitas está recebendo as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 exclusivamente de forma virtual.

Nesse sentido, os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp, responsável por organizar o processo seletivo, e realizar o preenchimento do formulário de inscrição dentro do prazo estabelecido.

No ato da inscrição, além de dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão informar a modalidade através da qual desejam concorrer às vagas ofertadas. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até a próxima terça-feira, dia 24 de outubro.

O valor da taxa varia de acordo com a modalidade de seleção escolhida pelo candidato. Confira a seguir quais são as modalidades de seleção estabelecidas por meio de edital.



Processo de seleção: Provas e Enem

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular de Medicina 2024, a Humanitas estabeleceu duas formas de seleção:

Vestibular tradicional, com a aplicação de provas;

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os candidatos devem escolher uma dessas modalidades no momento da inscrição. É de escolha do candidato a forma de seleção.

No entanto, é importante ressaltar que somente aqueles que tenham feito o Enem em 2020 ou em 2021 poderão optar pela seleção via notas do Enem. A Humanitas aceitará apenas os desempenhos dessas duas edições.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o Vestibular via provas, enquanto a inscrição para a seleção via notas do Enem custará R$ 50,00 (cinquenta reais).

Provas do Vestibular de Medicina 2024

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está prevista para o dia 17 de novembro de 2023, no horário das 14 às 19 horas (horário de Brasília).

Somente os candidatos que escolherem a opção “vestibular tradicional” estarão convocados para as provas. Os locais de prova serão nas cidades de São Paulo e São José dos Campos. A Vunesp deve liberar a consulta aos locais de prova e ensalamento a partir do dia 8 de novembro.

Os candidatos responderão a três provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, com a seguinte distribuição:

Prova I : 8 questões dissertativas, sendo 4 de Química e 4 de Biologia;

: 8 questões dissertativas, sendo 4 de Química e 4 de Biologia; Prova II : 40 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (5), História (5), Língua Inglesa (5) e Física (5).

: 40 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (5), História (5), Língua Inglesa (5) e Física (5). Redação: proposta de escrita de um texto dissertativo-argumentativo em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A Humanitas está ofertando 60 vagas para o curso de Medicina. Dessa vagas, 40 estão sendo ofertadas através da seleção por provas presenciais, enquanto outras 20 oportunidades serão ofertadas por meio da seleção pelas notas do Enem.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024 está prevista para o dia 12 de dezembro. Nesta data, a Vunesp e a Humanitas divulgarão em seus sites as listas de classificados em 1ª chamada.

Os convocados deverão realizar as matrículas em janeiro de 2024, nos dias 3 e 4 de janeiro, na Secretaria Acadêmica da Faculdade Humanitas de São José dos Campos.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

