Ian Kinsler, ex-astro da MLB, veste a camisa de Israel e lança o primeiro arremesso no ALCS

Ian Kinsler não estava representando os Rangers ou Astros na noite passada, o ex-astro da MLB tinha uma causa maior em mente do que o ALCS… o 4x All-Star, que é judeu, lançou o primeiro arremesso vestindo uma camisa do Team Israel.

Kinsler é assistente especial do gerente geral do Rangers… e a organização o convidou para iniciar o jogo 3 da American League Championship Series no Globe Life Field em Arlington, TX com o primeiro arremesso cerimonial.