IBADE é a banca do concurso de Recife, saiba mais

De acordo com o Diário Oficial da cidade de Recife de sábado (7), houve a dispensa de licitação e o IBADE é a banca do concurso para a prefeitura daquela cidade. Sendo assim, os concurseiros que vão participar do certame já podem analisar o perfil da banca para ter uma ideia do que esperar dessa edição das provas.

A saber, o novo concurso da prefeitura de Recife deve dar provimento de 306 vagas em diversas áreas, incluindo as de agentes de saúde e outras, as quais ainda não foram especificadas.

Quer ficar por dentro de tudo e saber como você pode se preparar da melhor forma para o certame? É só ler até o final e não perder nenhuma dica importante.

IBADE é a banca do concurso de Recife

Como dissemos, o concurso da prefeitura da capital pernambucana deve preencher 306 vagas. Apesar de ainda não haver maiores especificações sobre os cargos e áreas contemplados, a publicação no Diário Oficial deu conta de que o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ser oferecido no certame.

Além disso, também sabemos que as autarquias de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e de Urbanização do Recife (URB) já estavam com processos seletivos previstos. Desse modo, vagas para essas autarquias também devem ser ofertadas aos candidatos.

Qual o perfil do IBADE?

Se você é um concurseiro experiente, deve saber que conhecer o perfil da banca organizadora do certame é de suma importância. Por isso, se você está se preparando para prestar o concurso de Recife, precisa conhecer o IBADE o máximo possível. Para isso, vamos te ajudar.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) é uma instituição que se destaca no cenário de organização de concursos públicos no Brasil. Fundado em 2012, o IBADE tem uma sólida reputação na realização de processos seletivos para órgãos públicos em diversos níveis, desde concursos municipais até federais.

O perfil da banca IBADE é conhecido por sua seriedade, compromisso com a lisura e transparência.

Seus certames costumam ser destinados a diferentes órgãos e instituições, como prefeituras, câmaras municipais, secretarias de educação, autarquias, entre outros. Além disso, o instituto também gerencia concursos da iniciativa privada.

IBADE é a banca do concurso de Recife: como são as provas?

No geral, as provas que o IBADE aplica são bem rigorosas e pendem mais para o lado do tradicionalismo. Isto é, o instituto costuma realizar provas de forma padrão: questões de múltipla escolha, com 5 respostas de A a E, onde só uma é a correta.

Além disso, a banca costuma apresentar questões de análise e interpretação de texto de nível fácil e médio e de exame linguístico. Assim, o foco das avaliações costumam ser mais nos conceitos gramaticais do que na análise textual.

Portanto, é importante estar afiado quanto à Língua portuguesa e estudar bastante conceitos como:

a) Regência; b) Pontuação; c) Concordância; d) Classificação de orações; e) Identificação de funções sintáticas; f) Emprego de verbos; g) Tipos de formação de palavras; h) Figuras de linguagem.

O que esperar do concurso de Recife?

O último processo seletivo da cidade de Recife foi em 2022. Assim sendo, como esse processo foi há pouco tempo, é possível se basear e ter uma ideia do que esperar da mais nova edição.

De acordo com o último edital, os cargos se destinavam aos níveis superior e médio, para preencher as vagas de:

Agente Administrativo;

Analista de Gestão Administrativa;

Analista de Gestão Contábil;

Analista de Gestão Social;

Analista de Obras e Projetos;

Analista Jurídico.

Para os cargos de Agente Administrativo, o requisito principal é a conclusão do ensino médio. Assim, o salário inicial para os aprovados para esse cargo é de R$ 2.500.

Enquanto isso, para as demais vagas, as exigências incluem curso superior de graduação nas áreas relacionadas aos cargos. Os salários, por sua vez, variam de R$ 6 mil a R$ 10.032, dependendo da posição.

IBADE é a banca do concurso de Recife: como se preparar?

Já vimos as lições de língua portuguesa às quais você deve dar especial atenção para ir bem nos concursos em que o IBADE é a banca responsável. No entanto, você também pode tomar outras medidas para garantir seu sucesso:

Procure rever provas que o IBADE aplicou em edições anteriores dos concursos;

Converse com quem já prestou concurso com essa banca;

Faça simulados específicos de provas com o perfil das aplicadas pelo IBADE;

Faça cursos preparatórios com ênfase nas especificidades da banca examinadora;

Visite o site oficial da banca e leia atentamente tudo o que eles postam de conteúdo, pois isso pode trazer muitos insights interessantes.

Portanto, agora que você já sabe que o IBADE é a banca do concurso de Recife, se prepare e boa sorte nesse certame!