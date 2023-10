Ibrahimovic fala sobre Messi na MLS, Barcelona e a batalha de Raiola contra a doença

Zlatan Ibrahimovic ofereceu insights sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo sua infância, Mino Raiola doença, seu feitiço em Barcelona e A mudança de Lionel Messi para a MLS.

A lenda do futebol começou relembrando sua infância, descrevendo como ele era uma criança enérgica que adorava jogar futebol.

“Tive muitos problemas, como todas as crianças. Sempre jogava futebol onde quer que fosse”, disse ele em entrevista ao jornalista Luigi Garlando no ‘Festival della Sport’ da La Gazzetta della Sport.

“Tinha a bola comigo o tempo todo e jogava futebol, apesar de todos me dizerem que eu não tinha talento. Era a minha energia, a minha adrenalina. Fiz coisas que não devias fazer, mas aprendes e cresces.”

Ibrahimovic e sua relação com Raiola

A entrevista tomou um rumo comovente quando Ibrahimovic falou sobre seu agente e amigo A batalha de Mino Raiola contra a doença. Ele revelou que apoiou Raiola durante seus últimos dias desafiadores e ofereceu-lhe positividade e energia.

“Estive com Mino quase todos os dias em sua fase final”, observou.

“Não foi fácil. É difícil quando você vê alguém lutando. Houve muita emoção. Eu queria tirar a mente dele da doença, então levei-lhe energia e positividade em vez de falar sobre sua doença.

“Ele sempre pensou nos outros e não em si mesmo. Sempre foi nos jogadores, eles vieram primeiro e depois nele. Foi assim nos últimos meses. me faz feliz. Ele era muito forte, muito forte.”

A mudança para o Barcelona foi um sonho

Discutindo seu tempo em Barcelona, Ibrahimovic revelou que foi um sonho que se tornou realidade para ele. Ele via o Barcelona como o melhor time do mundo e queria provar seu valor em tal palco.

“Ir para Barcelona foi um sonho”, sublinhou.

“Todo mundo falava do Barcelona. Pensei que se pudesse jogar lá estaria no melhor time do mundo. Quando o Barcelona me ligou, fiquei animado. Dei o meu melhor no Inter.

“Queria crescer ainda mais e enfrentar outros desafios para me entender e me testar, foi um desafio comigo mesmo.

“Jogar em um lugar a vida toda é bom, mas eu queria ver até onde poderia ir. Nos primeiros seis meses no Barcelona, ​​bem, bem… nos últimos seis meses, minha maneira de pensar mudou.

“Não fiz muito em campo, mas na minha cabeça fiquei mais forte. É preciso passar por momentos difíceis para ficar mais forte. Se for sempre ‘uau’, então quando o golpe vier, você não estará pronto para sair do momento difícil.”

A piada de Ibra para os fãs da MLS

Quanto à transferência de Messi para a MLS, Ibrahimovic não hesitou em brincar com os torcedores americanos.

“Estou feliz por eles”, observou ele.

“Eles podem assistir futebol novamente. Quando saí, eles começaram a assistir beisebol.”