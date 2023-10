IC Transportes ESTÁ NA PROCURA por profissionais no mercado

A IC Transportes, empresa Brasileira do ramo de transportes especializada em Segurança de Transportes, atua nos seguimentos de granéis sólidos, líquidos, químicos e gases do ar liquefeitos, está atrás de mais pessoas no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas ofertadas:

Almoxarife I – Sumaré – SP – Efetivo;

Analista Contábil Pleno – Sumaré – SP – Efetivo;

Assistente Contábil – Sumaré – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Sumaré – SP – Banco de talentos;

Mecânico III – Cubatão – SP – Efetivo;

Mecânico I – Sumaré – SP – Efetivo;

Motorista Gás – Sumaré – SP;

Soldador (a) – Sumaré – SP – Efetivo;

Supervisor (a) Financeiro – Sumaré – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Gestão de Pneus – Sumaré – SP – Efetivo.

Mais sobre a IC Tranportes

Dando mais informações sobre a IC Transportes, vale ressaltar que a companhia possui como grande diferencial a capacidade de investimento e aprimoramento de projetos especiais em transportes.

Conta com 45 unidades no Brasil sendo que sua Unidade Central encontra-se em Sumaré/SP, onde, além de contar com um moderno centro de serviços compartilhados conta também com truck center e oficina mecânica totalmente voltados a garantir segurança no atendimento de clientes especiais.

Por fim, tem seus valores fundados no bem-estar do ser humano e sua cultura na segurança da vida, buscando sempre soluções tecnológicas que preservem o micro e macro ambiente em que está inserida.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da IC Transportes já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



