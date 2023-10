ICMBio abre Concurso Público com 98 vagas; veja detalhes

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de contratar 98 analistas ambientais, além de formar um cadastro reserva.

Essa é uma excelente oportunidade para profissionais interessados em atuar na área ambiental e contribuir para a conservação da biodiversidade no Brasil. Neste artigo, vamos fornecer todas as informações necessárias sobre o concurso, incluindo requisitos, remuneração, etapas de seleção e muito mais.

Oportunidades no ICMBio

O ICMBio está em busca de 98 analistas ambientais para compor seu quadro de funcionários. Do total de vagas, 73 serão destinadas à ampla concorrência, 20 serão reservadas para candidatos negros e 5 serão para pessoas com deficiência. Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter graduação em \sz em qualquer área de conhecimento, com diploma registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A remuneração inicial prevista para o cargo é de R$ 9.475,72, para uma carga horária de 40 horas semanais. É importante ressaltar que a remuneração pode ser ainda maior para os candidatos aprovados que possuam especialização, mestrado ou doutorado.

Atribuições do Analista Ambiental

Os profissionais contratados pelo ICMBio desempenharão uma série de atividades relacionadas à regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental. Além disso, serão responsáveis pelo monitoramento ambiental, gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Requisitos e Etapas de Seleção

Além de possuir graduação em nível superior, os candidatos interessados em participar do concurso público do ICMBio devem atender a alguns requisitos adicionais. É necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, ser maior de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais, militares e em gozo dos direitos políticos.



O processo seletivo será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Serão aplicadas provas objetivas e discursivas para avaliar os conhecimentos dos candidatos em diversos temas, como língua portuguesa, língua inglesa, gestão pública, direito administrativo, direito constitucional, legislação e normas ambientais, integridade pública, atualidades, biodiversidade, florestas e direitos animais, mudança do clima, qualidade ambiental e bioeconomia.

Inscrições e Taxa

As inscrições para o concurso público do ICMBio estarão abertas a partir do dia 3 de novembro. Os candidatos interessados devem se inscrever no site do Cebraspe, no período entre as 10h do dia 3 de novembro e as 18h do dia 22 de novembro, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 110, mas é possível solicitar a isenção dessa taxa durante o período de inscrição.

Cadastro Reserva

Além das vagas disponíveis, o concurso também formará um cadastro reserva com os candidatos aprovados no comcurso público. Esse cadastro reserva será composto por 147 candidatos das vagas de ampla concorrência, 10 candidatos das vagas destinadas às pessoas com deficiência e 39 candidatos das vagas destinadas às pessoas negras. Esses candidatos poderão ser convocados posteriormente, de acordo com a necessidade do ICMBio.

Preparação para o Concurso

Para aumentar suas chances de aprovação no concurso do ICMBio, é essencial se preparar adequadamente. Estude os temas que serão abordados nas provas, revisando conceitos relacionados à legislação ambiental, gestão pública e biodiversidade, entre outros. Faça simulados para familiarizar-se com o estilo das questões e gerenciar melhor o tempo durante a prova.

Ademais,o concurso público do ICMBio oferece uma ótima oportunidade para profissionais interessados em trabalhar na área ambiental e contribuir para a conservação da biodiversidade no Brasil. Com vagas disponíveis para analistas ambientais e um cadastro reserva, o processo seletivo é uma chance única de ingressar em uma carreira promissora.

Não perca essa oportunidade e esteja preparado para conquistar a sua vaga. Boa sorte!