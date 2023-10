Identificação da prisão de Tupac Shakur, foto de reserva à venda

Duas peças infames de Tupac Shakur O passado de agora tem uma etiqueta de preço anexada a eles… e alguém com muito dinheiro poderia garantir sua foto de reserva, ou até mesmo sua identidade, de seu tempo atrás das grades.

A grande venda está acontecendo Momentsintime. com – um dos itens é uma foto não vista de quando ele cumpriu pena no Centro Correcional Clinton, em Nova York, em 1995.

Disseram-nos que custa US$ 35 mil no site – mas isso não é nada comparado à sua identificação incrivelmente rara na prisão.

A identidade de Tupac está custando colossais US$ 75.000… e na verdade é a que ele recebeu como substituto depois de perder seu cartão OG.

Fomos informados de que a identidade e as fotos da reserva foram entregues a um membro da família assim que Pac saiu da prisão… e foi repassado ao longo dos anos antes de acabar nas mãos de um colecionador particular.

Você deve se lembrar, Tupac cumpriu 9 meses por sua condenação por abuso sexual em 1995. Dele primeira identidade de prisão foi leiloada em 2019, eventualmente alcançando US$ 30 mil após um lance inicial de apenas US$ 2.000.

Vale ressaltar que o caso do assassinato de Pac foi reaberto – com o recente prisão de seu suposto assassino, Keefe D. – pode significar que esses itens estão mais populares do que nunca… então, se você estiver interessado, é melhor agir rápido.