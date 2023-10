IF Goiano divulga de mais de 1,8 mil vagas para Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulgou o edital de abertura referente ao Processo Seletivo 2024 de Cursos Superiores. O documento apresenta as regras, procedimentos e cronograma completo da seleção que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o edital, o IF Goiano está ofertando 1,8 mil vagas em cursos de graduação ofertados de forma presencial nos seguintes campi do Instituto: Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí.

O edital estabelece ainda que o Processo Seletivo 2024 é exclusivo para estudantes que estão concluindo ou já tenham concluído o Ensino Médio, pré-requisito para ingresso no ensino superior. Confira a seguir as principais datas, como se inscrever e como será o processo de seleção!

Período de inscrição

O IF Goiano receberá as inscrições para o Processo Seletivo de Cursos Superiores 2024 no período de 5 de outubro a 11 de janeiro de 2024. De acordo com o edital, as inscrições são totalmente gratuitas.

Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Para ter acesso ao requerimento de inscrição, os candidatos deverão acessar a página do Processo Seletivo e fazer login com CPF e senha ou com as credenciais da plataforma gov.br.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar os dados pessoais, escolares e de contato. Além disso, é necessário escolher uma opção de curso de graduação e indicar se deseja participar da seleção através do sistema de cotas ou em ampla concorrência.

Processo de seleção



O edital estabelece ainda que o IF Goiano não aplicará provas nesta edição do Processo Seletivo. Conforme estabelecido no documento, os estudantes serão selecionados a partir do desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Portanto, para participar dessa seleção, além de ter o ensino médio completo, os estudantes deverão ter participado de uma das edições do Enem aceitas pelo Instituto para fins de classificação. Desse modo, os candidatos poderão se inscrever usando as notas das edições do exame ocorridas de 2016 a 2023.

Oferta de vagas

Ao todo, o IF Goiano está ofertando 1.800 vagas para cursos de graduação de diversas áreas (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia). As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano.

Conforme indicado no edital, os cursos ofertados são os seguintes:

Bacharelados: Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária, Nutrição, Química Industrial, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária, Nutrição, Química Industrial, Sistemas de Informação e Zootecnia. Superiores de Tecnologia: Gestão do Agronegócio, Alimentos e Sistemas para Internet.

Licenciaturas: Ciências Biológicas, Matemática, Pedagogia, Química e Educação Física.

O IF Goiano reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, 50% das vagas são para a Ampla Concorrência e 50% estão voltadas para egressos de instituições públicas.

Entre as vagas reservadas, há subdivisões considerando a renda familiar e também reservas específicas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

O resultado do Processo Seletivo 2024/1 só será liberado após o Inep divulgar os desempenhos dos participantes do Enem 2023. De acordo com o órgão, a divulgação das notas do Enem 2023 está marcada para 16 de janeiro. O IF Goiano divulgará o resultado da sua seleção em até 05 dias úteis após a liberação do resultado do Enem para as Instituições de Ensino.

Acesse o edital do Processo Seletivo 2024 para mais informações.

