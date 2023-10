IFAC encerra período de inscrição do Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) encerra nesta terça-feira, dia 10 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024, que visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo do próximo ano.

O IFAC está ofertando cerca de mil vagas em diversos cursos de nível técnico. Desse modo, o Processo Seletivo 2024 é uma ótima oportunidade para os estudantes que desejam qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho.

Cursos ofertados

As vagas ofertadas contemplam cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos técnicos subsequentes.

Poderão se inscrever para concorrer às vagas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio os estudantes que estão terminando o fundamental ou aqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental. Já os cursos subsequentes são destinados às pessoas que já concluíram o ensino médio.

Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas pelo Instituto e como será o processo de seleção dos candidatos!

Processo Seletivo 2024: Inscrições



O IFAC está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo 2024 de forma virtual, exclusivamente por meio do site do IFAC. Para ter acesso ao sistema, o estudante deverá fazer login com as credenciais (CPF e senha) da plataforma gov.br.

Além dos dados pessoais e escolares, os estudantes devem informar no momento da inscrição uma opção de curso de graduação e também unidade de ensino. É também durante a inscrição que o candidato deve indicar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

As inscrições são gratuitas, de modo que basta preencher o formulário e enviar todos os documentos solicitados dentro do prazo para efetivar a inscrição.

Processo de seleção: histórico escolar

O IFAC não aplicará provas para fins de classificação dos inscritos. A seleção será feita por meio da análise do histórico escolar. Desse modo, os candidatos deverão apresentar o documento com o registro das médias.

As notas consideradas para fins de classificação variam de acordo com o nível do curso pretendido. Desse modo, para realizar a inscrição nos cursos integrados ao ensino médio será necessário informar as notas/conceitos do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar do ensino fundamental.

Já os candidatos aos cursos subsequentes deverão informar na inscrição as notas obtidas no 1º , 2º e 3º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar do ensino médio.

Além de inserir as notas, os candidatos deverão anexar os documentos (histórico escolar) no momento da inscrição.

Vagas ofertadas

A oferta total do IFAC está ofertando 400 vagas para os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio. Para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, a oferta do Instituto é de 795 vagas.

Ainda de acordo com os editais, as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá, Baixada do Sol, Xapuri e Sena Madureira. Desse modo, as vagas são para a capital e outras regiões do estado.

Entre os técnicos integrados, podemos citar: Edificações, Informática para Internet, Redes de Computadores, Recursos Pesqueiros e Biotecnologia. Já as vagas para os técnicos subsequentes contemplam os cursos em Administração, em Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Agroecologia, Alimentos, Agropecuária e Zootecnia.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final preliminar está prevista para o dia 5 de dezembro. Caberá a interposição de recursos.

Já a relação de candidatos convocados em 1ª chamada para as matrículas está prevista para o dia 2 de janeiro. Na mesma data o IFAC divulgará orientações para as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

