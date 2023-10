IFAM ofertará mais de 3 mil vagas através do Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) divulgou a oferta de mais de três mil vagas através do Processo Seletivo 2024. De acordo com a instituição, estão sendo ofertadas vagas em diversos curso técnicos e superiores.

Há vagas para os Cursos Técnicos de Nível Médio nas Formas Integrada, Subsequente e Integrada na Modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). Além disso, haverá oportunidades também para Cursos de Graduação.

O IFAM deve divulgar os editais de abertura de cada modalidade de curso entre os dias 17 e 20 de outubro de 2023. Os documentos irão apresentar todas as regras e procedimento de participação de cada processo seletivo. Veja a seguir as informações antecipadas pelo Instituto!

Vagas ofertadas

Conforme divulgado pelo IFAM, estão previstas aproximadamente 2.000 vagas distribuídas entre os campi da capital e do interior para o Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Para os cursos na modalidade EJA, estão previstas aproximadamente 300 vagas distribuídas entre os campi da capital e do interior.

O Instituto também ofertará 1.300 vagas para os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio e aproximadamente 400 vagas para os Cursos de Graduação ministrados entre os campi da capital e do interior.

Em todas as modalidades de cursos, o IFAM reserva cerca de 50% do total das vagas ofertadas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, metade das oportunidades são exclusivas para estudantes que são egressos de escolas da rede pública de ensino.



Você também pode gostar:

A Lei de Cotas estabelece também reserva de vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, há recorte de renda, para facilitar o ingresso de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Processo de seleção

O IFAM ainda não publicou os editais estabelecendo todas as regras para o processo de classificação dos candidatos, mas divulgou antecipadamente qual será a forma de seleção para cada modalidade de curso.

Para os cursos técnicos de nível médio, o IFAM realizará seleções via análise do histórico escolar. Portanto, no momento da inscrição, os candidatos deverão anexar o histórico escolar do ensino fundamental ou médio com o registro das notas solicitadas nos editais de abertura.

De acordo com o Instituto, a seleção para os Cursos Integrados, exclusivos para estudantes com menos de 18 anos de idade, será baseada nas notas das disciplinas de Português, Matemática e Ciências do 7° e 8° anos do Ensino Fundamental.

Para Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Subsequente, a seleção será por notas das disciplinas de Português, Matemática, Física, Química e Biologia do 1° e 2° anos do Ensino Médio. Esses cursos são exclusivos para estudantes que já finalizaram o Ensino Médio.

Por fim, para os Cursos de Graduação, a oferta de vagas será dividida em dois editais. Desse modo, haverá uma seleção realizada pelo próprio Instituto, que aproveitará o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outra seleção via SISU (Sistema de Seleção Unificada), realizada pelo Ministério da Educação (MEC).

Na seleção realizada pelo IFAM, serão aceitas para fins de classificação dos candidatos aos cursos superiores as notas obtidas em uma das três últimas edições: 2020, 2021 e 2022. Já a seleção do SiSU considera apenas as notas obtidas na última edição do exame: Enem 2023.

Sobre o IFAM

O IFAM é uma das principais instituições de ensino técnico e superior do Amazonas, ofertando cursos gratuitos para a qualificação profissional para de jovens e adultos. Além dos cursos técnicos e superiores ofertados presencialmente, o Instituto oferta também cursos EAD e cursos de extensão, voltados para a comunidade externa.

Veja mais detalhes sobre os cursos ofertados no site do IFAM.

Leia também Inep inicia reaplicação das provas do Encceja 2023 nesta terça-feira (17); saiba mais.