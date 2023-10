IFB divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024/1. De acordo com a instituição, estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024.

As oportunidades são para ingresso em cursos técnicos de diversas áreas. Portanto, as vagas são para estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental ou Médio e desejam obter uma qualificação profissional.

De acordo com o cronograma, o IFB receberá as inscrições para o Processo Seletivo 2024 até as 23h59 do dia 24 de novembro (horário de Brasília). Confira a seguir como se inscrever e como será o processo de classificação dos candidatos!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site do IFB e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato. Além disso, é necessário escolher uma opção de curso, considerando o campus no qual é ofertado. É também no ato de inscrição que o estudante deve indicar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Ainda de acordo com o edital, as inscrições são totalmente gratuitas, de modo que para se inscrever, basta enviar todas as informações e documentos solicitados no momento da inscrição.



Processo de seleção

Nessa edição do processo seletivo não haverá aplicação de provas. Os candidatos serão selecionados exclusivamente a partir de sorteio público realizado eletronicamente pelo IFB.

O critério de seleção adotado será o sorteio eletrônico, cujo resultado será anunciado no dia 28 de dezembro de 2023. Este sorteio será administrado pelo Sistema de Gestão de Processo Seletivo – SGPS, ocorrendo na data já agendada conforme o cronograma do edital.

O edital estabelece ainda que a realização do sorteio será feita individualmente por curso em cada campus, e estará aberto ao público nos horários designados.

Transmissão do sorteio

A transmissão do sorteio ocorrerá de duas maneiras: on-line, com transmissão ao vivo por web-conferência através de um link no Google Meet para os campi de Planaltina, Samambaia e Taguatinga; e presencialmente nas unidades de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo e São Sebastião.

Oferta de vagas

A oferta total do IFB é de 2.500 (duas mil e quinhentas vagas) para o ingresso de novos alunos no próximo ano. Há oportunidades para os cursos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio que são ministrados nos campi de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

Cerca de metade das oportunidades estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há vagas exclusivas para candidatos egressos de escolas da rede pública de ensino, com percentual para estudantes de baixa renda e para pessoas pretas, pardas e indígenas e para pessoas com deficiência.

Em caso de aprovação dentro do sistema de cotas, os candidatos deverão comprovar a adequação aos critérios para garantir a vaga.

Resultado

Segundo o cronograma, o IFB divulgará o resultado final do Processo Seletivo 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, no dia 28 de dezembro.

Os convocados deverão realizar as matrículas entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2024. A relação de documentos necessários para o registro acadêmico já está disponível no edital de abertura.

Acesse o edital do Processo Seletivo na íntegra para mais informações.

