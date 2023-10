IFB recebe inscrições para vagas remanescentes em Cursos Superiores EaD

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). As oportunidades visam o ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano letivo.

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado deverão se inscrever de forma virtual. Para se inscrever é pré-requisito ter o Ensino Médio completou ou concluir essa etapa da educação formal ainda neste ano.

De acordo com o edital, o IFB está ofertando 628 vagas remanescentes para os cursos de graduação de Licenciatura em Matemática e Licenciatura Letras – Inglês. Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas e como será o processo de seleção!

Vagas remanescentes: Inscrições

Conforme as orientações do edital, o IFB está recebendo as inscrições para as vagas remanescentes exclusivamente via Internet. Portanto, para participar da seleção, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no Portal IFB.

Além do dados pessoais, no momento do cadastro, é necessário indicar para qual curso de graduação deseja se inscrever. Apesar de serem ofertados à distância, os cursos contam com encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio presencial do Instituto. Desse modo, os candidatos também devem escolher o polo para o qual desejam se inscrever.

Processo seletivo usará as notas do Enem

Ainda de acordo com o estabelecido no edital, o IFB não aplicará provas nesse Processo Seletivo Simplificado. A classificação dos inscritos será estabelecida a partir do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nesse sentido, além de ter o Ensino Médio completo, é preciso ter feito uma das edições do Enem aceitas para fins de classificação.

Em resumo, segundo o edital, são requisitos para ingresso nos cursos previstos no processo seletivo:



ter concluído o Ensino Médio ou equivalente na data de matrícula;

ter participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM;

submeter documentação completa de matrícula e Boletim de Desempenho de qualquer Edição do Enem, emitido pelo Inep;

não ter zerado nenhuma das provas das áreas de conhecimento e/ou nem ter zerado a redação da Edição do Enem escolhida pelo candidato;

não ter sido eliminado ou desclassificado na seleção deste processo seletivo.

Caso o candidato tenham participado de mais de uma edição do exame deverá escolher apenas uma para usar durante a inscrição. Além de preencher o formulário de inscrição, será necessário enviar o boletim de desempenho do ENEM e outros documentos listados no edital.

Vagas ofertadas

Ainda conforme o edital, o IFB está ofertando mais de 600 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Há reserva de vagas para estudantes egresso de escolas da rede pública de ensino.

As vagas ofertadas estão distribuídas entre os campis de Planaltina, Recanto das Emas, São Sebastião, Brasília, Estrutural, Samambaia e Taguatinga. Já os polos de apoio presencial para os quais há oferta de vagas são os seguintes: Formosa (GO), Alto Paraíso (GO), Planaltina (GO), Mineiros (GO), Goianésia (DF), Estrutural (DF) e Alexânia (GO).

O edital indica ainda que as oportunidades estão assim distribuídas:

Licenciatura em Matemática Formosa – 57 Vagas Estrutural – 42 Vagas Goianésia – 54 Vagas Samambaia – 25 Vagas Alexânia – 56 Vagas Planaltina – 50 Vagas

Licenciatura em Letras – Inglês Planaltina – 21 Vagas Formosa – 51 Vagas Alexânia – 56 Vagas Alto Paraíso – 58 Vagas Águas lindas – 20 Vagas Santo Antônio – 22 Vagas Mineiros – 57 Vagas Goianésia – 59 Vagas



O IFB é uma das principais instituições de ensino técnico do Distrito Federal. Além de ofertar diversos curso técnicos, oferta também cursos de graduação presenciais e EaD.

Acesse o site do IFB para mais informações sobre a seleção.

