IFFar abre inscrições para Cursos de Graduação

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) abre amanhã, dia 18 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024 para os Cursos de Graduação. Estão sendo ofertadas centenas de vagas para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2024.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Instituto, as inscrições para concorrer às vagas ofertadas nos cursos superiores serão recebidas a partir da quarta-feira, dia 18 de outubro.

Nessa quarta o IFFar publicará também o edital de abertura das inscrições, com todas as datas do Processo Seletivo 2024 e o número total de vagas ofertados. Veja a seguir como se inscrever e como será o processo de seleção dos candidatos!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

Como acontece tradicionalmente, o IFFar receberá as inscrições para a seleção exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, os interessados deverão acessar o site do Instituto e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Além disso, será necessário escolher uma opção de curso de graduação, considerando o campus de oferta.

É também no ato da inscrição que os estudantes devem indicar se desejam concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.



Você também pode gostar:

O IFFar sempre reserva parte das oportunidades para estudantes egressos de escolas da rede pública, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas. Portanto, haverá também percentual de vagas exclusivo para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Processo de seleção

A seleção para ingresso nos cursos de graduação do IFFar será feita por meio do aproveitamento das notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, o Instituto não aplicará novas provas para fins de classificação dos candidatos.

Para participar do Processo Seletivo 2024, os estudantes devem ter o Ensino Médio completo ou estar em vias de concluir essa etapa da educação formal ainda este ano. Além disso, o candidato deve ter feito uma das edições do Enem aceitas pelo IFFar para fins de classificação.

Segundo o Instituto, o candidato pode optar por uma das nota das edições do exame realizada nos anos de 2009 até 2023. As inscrições para o Enem 2023 já foram recebidas. De acordo com o cronograma do Inep, as provas do exame serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Oferta de cursos

O IFFar está ofertando vagas para ingresso em diversos cursos de graduação ministrados de forma presencial e a distância (EaD). As oportunidades são para o primeiro semestre de 2024. De acordo com o Instituto, os cursos ofertados em cada um dos campi são os seguintes:

Campus Alegrete : Agronomia, Zootecnia, Ciências Biológicas, Matemática, Química, Alimentos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Produção de Grãos.

Química, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Produção de Grãos. Campus Frederico Westphalen : Administração, Ciência da computação, Medicina Veterinária, Matemática.

Ciência da computação, Medicina Veterinária, Matemática. Campus Jaguari : Sistemas Elétricos.

Campus Júlio de Castilhos : Administração, A gronomia, Ciências Biológicas, Matemática, Gestão do Agronegócio.

A Campus Panambi : A gronomia, E ngenharia de Controle e Automação, Química Industrial, C iências Biológicas, Sistemas para Internet.

Campus Santa Rosa : Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Matemática, Alimentos.

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Campus Santo Ângelo : Computação, Gestão do Agronegócio, Estética e Cosmética, Sistemas para Internet.

Gestão do Agronegócio, Campus Santo Augusto : Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Computação, Alimentos, Gestão do Agronegócio.

Administração, Ciências Biológicas, Computação, Alimentos, Gestão do Agronegócio. Campus São Borja : Sistemas de Informação, Física, Matemática, Gestão do Turismo, G astronomia.

Sistemas de Informação, Gestão do Turismo, Campus São Vicente do Sul: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Química, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública.

Já os cursos EAD ofertados são os de Licenciatura em Pedagogia ofertados pelo Campus Jaguari e pelo Campus São Vicente do Sul.

Acesse o site do IFFar para mais informações sobre a seleção.

Leia também Inep inicia reaplicação das provas do Encceja 2023 nesta terça-feira (17); saiba mais.