IFMG encerra inscrições nesta quarta-feira (18)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) encerra na próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 (horário de Brasília).

Conforme estabelecido no edital, o IFMG está ofertando milhares de vagas em diversos cursos de nível técnico (integrados, concomitantes, subsequentes) e também em cursos de graduação. As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre de 2024.

Desse modo, há vagas tanto para estudantes que estão concluindo o Ensino Médio, quanto para estudantes que ainda estão concluindo o Ensino Fundamental II. Veja a seguir como se inscrever e como será o processo de seleção para esses cursos!

PS 2024: Como se inscrever?

De acordo com as orientações do IFMG, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os candidato deverão acessar o site do Instituto e preencher o formulário eletrônico de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Além de informar todos os dados pessoais e escolares solicitados, os candidatos deverão, no momento da inscrição, escolher uma opção de curso/campus. Os interessados em concorrer às vagas reservadas para o sistema de cotas também deverão fazer essa opção durante a inscrição.

Os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição até a próxima sexta-feira, dia 20 de outubro, para efetivar o cadastro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).







PS 2024: Provas

A forma de seleção dos candidatos varia de acordo com o nível e modalidade do curso escolhido. Nesse sentido, os editais de cada uma das modalidades de curso (técnicos integrados, técnicos subsequentes e superiores) informam todos os detalhes das seleções.

Os candidatos aos cursos técnicos serão avaliados através da aplicação de provas sobre conhecimentos gerais, no dia 3 de dezembro, de forma presencial.

Para os cursos superiores, a classificação dos candidatos aos cursos de graduação será feita em duas modalidades: Aproveitamento das notas do Enem e Análise do Histórico Escolar + Prova de Redação.

Os candidatos deverão escolher a modalidade de seleção no momento da inscrição. Aqueles que optarem pelo aproveitamento das notas do Enem poderão usar as notas obtidas em uma das últimas dez edições do exame, de 2014 a 2023.

Já os estudantes que optarem pela segunda modalidade de seleção deverão anexar o Histórico Escolar, com o registro das notas obtidas durante os três anos do Ensino Médio, e realizar uma prova de redação aplicada pelo IFMG virtualmente.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total do IFMG é de 4.987 vagas em 117 opções de cursos ministrados nos 18 campi do IFMG. Parte das oportunidades estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas.

Do total de vagas, 2.945 estão distribuídas em 66 cursos técnicos. Para os cursos de graduação, a oferta é de 2.042 vagas em 61 cursos.

O edital indica ainda que as oportunidades são para os campi de Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.

Resultados

A divulgação do resultado preliminar para os cursos técnicos está prevista para o dia 19 de dezembro. Os interessados poderão contestar a classificação preliminar nos dias 20 e 21 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFMG publicará o resultado final em 22 de dezembro.

O Instituto deve liberar o resultado da seleção dos cursos superiores somente após a divulgação do resultado do Enem 2023, previsto para janeiro de 2024.

Acesse os editais na íntegra para mais informações.

