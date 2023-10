IFMS aplica Exame de Seleção 2024 neste domingo (29)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, dia 29 de outubro, a aplicação das provas do Exame de Seleção 2024. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá no período da manhã, partir das 8h (horário do Mato Grosso do Sul).

O documento indica ainda que a prova terá duração de 04 (quatro) horas, incluindo o tempo utilizado para o preenchimento do Cartão de Respostas. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7h e fechados, impreterivelmente, às 8h.

Haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas. Desse modo, a aplicação acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Os candidato com inscrições homologadas já podem conferir no site do IFMS onde irão realizar as provas do processo seletivo. Consulte aqui o seu local de prova.

Exame de Seleção 2024

Para fins de classificação dos candidatos inscritos no Exame de Seleção, o IFMS aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Fundamental. Conforme estabelecido em edital, os candidatos responderão a uma avaliação composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 questões sobre Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 sobre Conhecimentos Gerais.

O Instituto divulgou os assuntos para as provas:

LÍNGUA PORTUGUESA : Leitura; Semântica; Morfologia; Sintaxe; Estilística; Ortografia.

: Leitura; Semântica; Morfologia; Sintaxe; Estilística; Ortografia. MATEMÁTICA : Números e operações; Grandezas e medidas; Espaço e forma; Tratamento da Informação;

: Números e operações; Grandezas e medidas; Espaço e forma; Tratamento da Informação; CONHECIMENTOS GERAIS: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: meio ambiente, economia, educação, política, cidadania, direitos humanos, tecnologia, artes e literatura.

Orientações para o dia de prova

No dia da prova os candidatos deverão chegar aos locais de aplicação com antecedência, pois o IFMS não permitirá o ingresso de candidatos após o horário de fechamento dos portões. De acordo com o cronograma, o horário de fechamento dos portões será às 8h.

De acordo com as orientações do Instituto, os candidatos deverão apresentar documento oficial de documento oficial de identificação com foto para ter o acesso aos locais de prova liberado. Além disso, os candidatos deverão levar caneta esferográfica, de tinta na cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ainda conforme indicado no edital, o IFMS está ofertando 1.784 (mil setecentos e oitenta e quatro mil) vagas para ingresso em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Nesse sentido, para tentar uma vaga é preciso ter concluído o 9º ano do ensino fundamental até a data de matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2024.

O edital estabelece ainda que as oportunidades ofertadas são exclusivamente para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024. Aa vagas são para cursos ministrados nos campi do IFMS localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Resultados

De acordo com o cronograma, o IFMS divulgará o gabarito preliminar da prova em 30 de outubro, próxima segunda-feira. Os candidatos interessados poderão contestar o caderno de prova e as respostas por meio da interposição de recursos, dentro de 24h.

O cronograma indica ainda que o resultado preliminar sairá no dia 12 de dezembro, cabendo a interposição de recursos nos dias 13 e 14 seguintes. Já o resultado final do Exame de Seleção 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está previsto para 20 de dezembro. Na mesma data o IFMS divulgará o período e as orientações para o registro acadêmico dos convocados.

Acesse o edital do Exame na íntegra para mais informações.

Leia também Vestibular 2024: UEPA recebe inscrições para mais de 3,5 mil vagas em diversos cursos de graduação; saiba mais.