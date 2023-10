IFMS encerra período de inscrição para o Exame de Seleção 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) encerra neste domingo, dia 8 de outubro, o período de inscrição para o Exame de Seleção 2024. De acordo com o cronograma, os interessados terão até as 23h59 de amanhã para se inscrever.

Estão sendo ofertadas mais de 1.700 vagas para ingresso de novos alunos nos cursos técnicos ofertados de forma presencial pelo Instituto. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos do 1º semestre de 2024.

Poderão se inscrever para concorrer às vagas ofertadas os estudantes que estejam completando ainda neste ano o Ensino Fundamental II. Confira a seguir como se inscrever do Exame de Seleção 2024!

Inscrições

Conforme as orientações do edital, o IFMS está recebendo as inscrições para o Exame de Seleção 2024 exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, os candidatos deverão acessar o site do Exame e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Além dos dados pessoais, escolares e de contato, no ato da inscrição, os candidatos devem informar se desejam participar da seleção através da ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas. É necessário também indicar uma opção de curso, a partir do quadro de cursos do edital, e uma opção de campus e turno.

Os candidatos que necessitam de atendimento especializado para o dia das provas também devem indicar essa necessidade durante o preenchimento do formulário de inscrição.

Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. Para efetivar o cadastro, os estudantes não isentos devem pagar a taxa até 9 de outubro, exclusivamente no Banco do Brasil. O valor da taxa de inscrição é no valor de R$ 20,00.



Você também pode gostar:

De acordo com o edital, o IFMS concederá a isenção da taxa de inscrição para o estudante que pude

está matriculado no nono ano do ensino fundamental em escola pública; ou

está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).





Exame de Seleção 2024

Para fins de classificação dos candidatos inscritos no Exame de Seleção, o IFMS aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Fundamental.

De acordo com o cronograma, o IFMS aplicará as provas do Exame de Seleção 2024 no dia 29 de outubro de 2023.

Haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Conforme estabelecido em edital, os candidatos responderão a uma avaliação composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 questões sobre Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 sobre Conhecimentos Gerais.

No dia da prova os candidatos deverão chegar aos locais de aplicação com antecedência, estando munidos de documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

Segundo o edital, o IFMS está ofertando 1.784 vagas para ingresso em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, exclusivamente no primeiro semestre letivo do próximo ano.

Nesse sentido, para tentar uma vaga é preciso ter concluído o 9º ano do ensino fundamental até a data de matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2024.

Aa vagas são para cursos ministrados nos campi do IFMS localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Resultados

De acordo com o cronograma, o IFMS divulgará o gabarito preliminar da prova em 30 de outubro. Caberá a interposição de recursos.

O cronograma indica ainda que o resultado preliminar sairá no dia 12 de dezembro, cabendo a interposição de recursos nos dias 13 e 14 seguintes. Já o resultado final do Exame de Seleção 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está previsto para 20 de dezembro.

Acesse o edital para mais detalhes.

Leia também UEMS abre período de inscrição para o Vestibular 2024; saiba mais detalhes.