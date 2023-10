IFMT aplica hoje (29) provas do Processo Seletivo 2024/1 para Cursos Superiores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) aplicará na tarde deste domingo, dia 29 de outubro, as provas do Processo Seletivo 2024/1. A seleção visa o preenchimento de centenas de vagas em cursos de graduação de diversas áreas.

De acordo com o cronograma, a aplicação será à tarde, das 14h às 18h30 (horário oficial de Mato Grosso), com duração de quatro horas e meia. O portão do prédio, local onde será realizada a prova, será aberto às 13 horas e fechado, impreterivelmente, às 13 horas e 45 minutos.

Conforme estabelecido no edital, as provas serão aplicadas nos municípios de Alta Floresta, Cáceres, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Os candidatos puderam escolher no momento da inscrição no Processo Seletivo 2024/1 o município de realização da prova. A consulta aos locais de prova e ensalamento pode ser feita no site do IFMT.

Composição das provas

Para avaliar e classificar os candidatos para o preenchimento das vagas, o IFMT aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do ensino médio.

Desse modo, os candidatos responderão a uma prova objetiva composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura (10 questões); Matemática (10 questões); Física (5 questões); Química (5 questões); História (5 questões); Geografia (5 questões); Biologia (5 questões); e Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol (5 questões).

Além disso, o IFMT aplicará uma prova discursiva, de redação em língua portuguesa. Essa avaliação apresentará uma proposta de escrita de texto dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade.



Orientações para o dia de prova

Os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início. De acordo com o edital, após o fechamento do portão, o IFMT não permitirá a entrada de nenhum candidato no prédio, estando impedido de realizar a prova e automaticamente desclassificado do processo seletivo.

Além disso, para ter o acesso liberado ao local de prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar documento oficial de identificação com foto. O edital estabelece ainda que os estudantes devem levar caneta esferográfica de tinta na cor preta, fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ao todo, o IFMT está ofertando 1.645 (mil seiscentas e quarenta e cinco) vagas em cursos de graduação de diversas áreas. A seleção visa o ingresso de novos alunos exclusivamente no primeiro semestre do próximo ano letivo.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Alta Floresta; Cáceres – Prof. Olegário Baldo; Campo Novo do Parecis; Confresa; Cuiabá Bela Vista; Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva; Juína; Avançado Lucas do Rio Verde; Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste; Primavera do Leste; Rondonópolis; São Vicente; São Vicente – Centro de Referência Campo Verde; São Vicente – Centro de Referência Jaciara; Sorriso; Avançado Tangará da Serra e Várzea Grande.

Parte das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas . Nesse sentido, 50% das vagas são para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Além disso, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação doo resultado final do Processo Seletivo 2024/1 acontecerá no dia 22 de dezembro de 2023. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as suas matrículas entre 12 e 16 de janeiro. O IFMT prevê ainda uma 2ª chamada para o dia 19 de janeiro.

Acesse o edital do PS 2024/1 na íntegra para mais informações.

