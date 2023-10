IFMT aplica provas na tarde deste domingo (8)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) aplica na tarde deste domingo, dia 8 de outubro, a aplicação das provas do Processo Seletivo 2024/1. De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas a partir das 13h45h (horário de Brasília).

Nesta seleção, o IFMT está ofertando mais de 3 mil vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. As oportunidades para são para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e para os Cursos Subsequentes ao Ensino Médio.

As provas serão aplicadas somente para os candidatos aos cursos técnicos integrados, pois para os demais cursos a forma de seleção será diferenciada.

Provas dos Cursos Integrados

Puderam se inscrever para o cursos técnicos integrados ao ensino médio os estudantes que já concluíram o ensino fundamental II ou que estão em vias de concluir ainda em 2023. Nos cursos dessa modalidade o estudante cursa de forma simultânea o Ensino Médio e a curso técnico no IFMT.

Para fins de classificação dos candidatos, o Instituto aplicará uma prova composta a partir de dois componentes curriculares do Ensino Fundamental. Conforme o edital, a avaliação constará de 40 questões objetivas, sendo 20 sobre Língua Portuguesa e Literatura e 20 sobre Matemática.

Haverá locais de provas em todos os municípios para os quais há oferta de vagas. Os candidatos com inscrições homologadas podem conferir onde realizarão as provas por meio do cartão de confirmação de inscrição, disponível no site do IFMT.

Horários e orientações para as provas



Você também pode gostar:

De acordo com o cronograma, o IFMT abrirá os os portões de acesso aos locais de prova às 13h, com fechamento às 13h45, impreterivelmente (horário oficial do MT). Os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, pois o IFMT não permitirá o acesso após o horário de fechamento dos portões.

Os estudantes deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

Estão sendo ofertadas mais de 3 mil vagas para os cursos técnicos integrados. De acordo com o edital, as oportunidades visam o ingresso de novos alunos exclusivamente no 1º semestre letivo de 2024.

As oportunidades estão distribuídas entre cursos técnicos de diversas áreas ministrados nos seguintes campi do IFMT: Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, São Vicente, Cáceres – Professor Olegário Baldo, Cuiabá – Bela Vista, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Barra do Garças, Primavera do Leste, Alta Floresta, Avançado de Tangará da Serra, Avançado de Diamantino, Avançado de Lucas do Rio Verde, Avançado de Sinop e Avançado de Guarantã do Norte.

A divulgação dos gabaritos da prova está prevista para o dia 9 de outubro, enquanto o resultado final para os cursos técnicos integrados será divulgado no dia 14 de dezembro.

Processo Seletivo 2024: Cursos Subsequentes

Para a seleção dos cursos técnicos subsequentes, o IFMT não aplicará provas. Conforme indicado no edital, os candidatos serão classificados a partir do seu desempenho escolar.

Nesse sentido, a seleção constará da análise curricular (do histórico escolar) dos 1º e 2º anos do ensino médio do candidato, cursados de forma regular ou por meio de certificação do Provão, via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Portanto, no momento da inscrição, os candidatos precisam anexar o histórico escolar, com o registro das notas.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total do Instituto para os cursos técnicos subsequentes é de 247 vagas em quatro campi para ingresso no 1º semestre de 2024. O IFMT publicará o resultado final em janeiro de 2024. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre 9 e 12 de janeiro.

Acesse o edital para mais detalhes.

Leia também UEMS abre período de inscrição para o Vestibular 2024; saiba mais detalhes.