IFNMG abre período de inscrição para o Vestibular 2024

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) abriu nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. O processo seletivo visa a admissão de novos alunos em diversos cursos de graduação, no primeiro semestre de 2024.

De acordo com o cronograma, o Instituto receberá as inscrições para o Vestibular 2024 até 23h59 do dia 3 de novembro de 2023 (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas.

A maioria das vagas ofertadas são para cursos superiores ofertados de forma presencial, mas há também oportunidades para um curso oferecido na modalidade à distância (EaD) pelo Cead.

Conforme estabelecido pelo edital, poderão concorrer às vagas ofertadas pelo IFNMG os estudantes que tenham o Ensino Médio completou ou que têm a previsão de concluir essa etapa da educação formal ainda este ano. Confira a seguir como se inscrever e como será a seleção!

Vestibular IFNMG 2024: Inscrições

Como acontece tradicionalmente, o IFNMG está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 de forma virtual. Portanto, os candidatos deverão acessar o Portal do IFNMG e clicar no link de inscrição, no qual o Instituto disponibilizou o formulário de inscrição.

Além dos seus dados pessoais e escolares, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação, considerando o campus de oferta, e se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Para fins de classificação dos candidatos, o IFNMG aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 19 de novembro, com início às 8h.

Segundo estabelecido no edital, os locais de prova serão nos municípios para os quais há oferta de vagas: Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni. Há a possibilidade de realização em outras cidades como Jacinto, Francisco Badaró, Buritis, Gouveia, Jaíba, Japonvar, Bocaiúva, Taiobeira e Carlos Chagas.

O IFNMG aplicará uma prova de redação e 10 questões objetivas de Língua Portuguesa comuns a todos os candidatos.

Além disso, os candidatos deverão responder a questões objetivas sobre conteúdos específicos a depender do curso pretendido. As questões específicas podem ser sobre as seguintes disciplinas: Matemática, História, Física, Química, Biologia e Geografia.

No dia de prova, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência. Além disso, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total do IFNMG para o Vestibular 2024 é de 1.144 vagas em diversos cursos superiores. As oportunidades visam o ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.

Conforme indicado no quadro de vagas, as oportunidades estão assim distribuídas:

Campus Almenara : Engenharia Agronômica; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Processos Gerenciais;

: Engenharia Agronômica; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Processos Gerenciais; Campus Aracuaí : Administração; Análise e Desenvolvimeno de Sistemas; Engenharia Agrícola e Ambiental; Gestão em Saúde;

: Administração; Análise e Desenvolvimeno de Sistemas; Engenharia Agrícola e Ambiental; Gestão em Saúde; Campus Arinos : Administração; Agronomia; Sistemas de Informação; Gestão Ambiental;

: Administração; Agronomia; Sistemas de Informação; Gestão Ambiental; Campus Januária : Administração; Engenharia Agronômica; Engenharia Agrícola e Ambiental;

: Administração; Engenharia Agronômica; Engenharia Agrícola e Ambiental; Campus Montes Claros : Engenharia Química; Engenharia Elétrica; Ciência da Computação;

: Engenharia Química; Engenharia Elétrica; Ciência da Computação; Campus Pirapora : Administração, Engenharia Civil; Sistemas de Informação;

: Administração, Engenharia Civil; Sistemas de Informação; Campus Porteirinha : Sistemas de Informação;

: Sistemas de Informação; Campus Salinas : Licenciaturas em Ciências Biológicas, em Física, em Química, em Matemática, e em Pedagogia; Engenharia de Alimentos; Engenharia Florestal; Medicina Veterinária;

: Licenciaturas em Ciências Biológicas, em Física, em Química, em Matemática, e em Pedagogia; Engenharia de Alimentos; Engenharia Florestal; Medicina Veterinária; Teófilo Otoni : Gestão Empreendedora; Desenvolvimento de Sistemas;

: Gestão Empreendedora; Desenvolvimento de Sistemas; Unidade CEAD: Pedagogia.

Resultados

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar está previsto para o dia 18 de dezembro, com recebimento de recursos até o dia 19 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFNMG publicará o resultado final no dia 2 de janeiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais detalhes.

