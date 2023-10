IFPI encerra hoje (22) o período de inscrição para o Vestibular 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) encerra neste domingo, dia 22 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 de hoje (horário de Brasília).

Estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas para o ingresso de novos alunos nos curso de graduação do IFPI. As oportunidades são para o primeiro semestre de 2024.

Poderão se inscrever no processo seletivo somente estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir o Ensino Médio ainda neste ano. O certificado de conclusão é exigido pelo IFPI no momento da matrícula dos candidatos aprovados para o preenchimento das vagas.

Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de seleção do IFPI.

Vestibular 2024: Inscrições

Conforme indicado no edital, o IFPI está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, os interessados em participar da seleção deverão acessar o site do IFPI e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Para ter acesso ao sistema de inscrição, é necessário fazer login com as credenciais da plataforma gov.br. Aqueles que ainda não possuem cadastro no gov.br deverão realizar antes de prosseguir.

No ato da inscrição, além de informar todos os seus dados pessoais e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação e campus e indicar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Taxa de inscrição

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais). Os candidatos não isentos devem pagar esse valor até amanhã, dia 23 de outubro, para efetivar a inscrição.

O IFPI já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível. Puderam solicitar o benefício os estudantes que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vestibular 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular 2024, o IFPI aplicará uma prova composta por questões objetivas formuladas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 26 de novembro. O edital indica ainda que a prova será realizada à tarde, com duração de cinco horas.

Haverá locais de provas nos municípios para os quais há a oferta de vagas: Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença.

O exame contará com 70 questões objetivas de múltipla escolha e por uma redação de caráter dissertativo-argumentativo. A prova objetiva abarcará assuntos de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Oferta de vagas

A oferta total do Instituto é de 2.465 vagas em 63 cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades são para cursos presenciais, ministrados nos 17 campi do Instituto.

Parte das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para egressos de escolas públicas, com percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

Segundo o cronograma, o IFPI divulgará o resultado individual no dia 22 de dezembro. Os candidatos interessados poderão interpor recursos até o dia 23 seguinte.

O resultado final do Vestibular IFPI 2024 será publicado a partir do dia 29 de dezembro de 2023. Na mesma data o Instituto convocará os aprovados em 1ª chamada para as matrículas e divulgará as orientações para o registro acadêmico.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

