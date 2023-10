IFRJ aplica provas do Processo Seletivo 2024 no domingo (22)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) realiza neste domingo, dia 22 de outubro, a aplicação das provas do Processo Seletivo 2024. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá no período da manhã, das 09 horas às 12 horas (horário de Brasília).

Os locais de prova serão nos municípios do Estado do Rio de Janeiro (RJ) para os quais há oferta de vagas: Arraial do Cabo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral e Resende.

O IFRJ aplicará uma prova objetiva geral para todos os candidatos. Conforme indicado no edital, a prova objetiva será composta por 30 (trinta) questões de múltipla escolha. As questões abarcarão conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática.

Orientações para as provas

Os candidatos podem consular os locais de prova por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição. Para consultar o documento, que apresenta o local de prova, endereço e horários, o estudante deve acessar o site do Selecon, responsável pelo Processo Seletivo 2024.

Além disso, o edital estabelece que o candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido do Cartão de Confirmação de Inscrição e de seu documento de identificação oficial original com foto.

Ainda de acordo com o edital, o candidato deverá levar caneta esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta indelével na cor preta ou azul, para o preenchimento do Cartão de Respostas. Não será admitido o preenchimento com lápis ou caneta de cor diferente da cor azul ou preta.



Oferta de vagas

A oferta total do IFRJ é de 1.686 (mil seiscentas e oitenta e seis) vagas para ingresso em diversos cursos técnicos de nível médio (cursos integrados) no 1º semestre letivo de 2024.

Há oportunidades para os campi de Arraial do Cabo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral e Resende.

As vagas são para os seguintes cursos técnicos integrados ao ensino médio:

informática e meio ambiente; petróleo e gás; plástico; química; informática para a internet; controle ambiental; administração; informática; eletrotécnica; mecânica; agroindústria; agropecuária; meio ambiente; guia de turismo; biotecnologia; alimentos; farmácia; segurança do trabalho; e automação industrial.

O IFRJ reserva parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, cerca de 50% das oportunidades são exclusivas para egressos de escolas da rede pública de ensino. Há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação da classificação final da prova objetiva está prevista para o dia 30 de novembro.

Após essa data, o IFRJ fará as verificações para o sistema de cotas. Os candidatos aprovados para as vagas reservadas deverão comprovar os critérios para garantir as vagas. Posteriormente, o Instituto publicará a convocação para a matrícula em 1ª chamada.

Sobre o IFRJ

Criado em 2008, o IFRJ é uma instituição de educação profissional e de educação superior que integra a Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. Trata-se de uma das mais qualificadas instituições de ensino técnico para a qualificação profissional de jovens e adultos.

Com diversos campi espalhados em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Além de cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, o Instituto conta com a oferta de cursos de graduação, ofertando também programas de pós-graduação.

Acesse o edital do Processo Seletivo na íntegra para mais informações.

