IFRN divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) divulgou o edital de abertura do Processo Seletivo 2024. Além de informar as regras e procedimentos, o documento apresenta o cronograma completo da seleção, que visa o ingresso de novos alunos em 2024.

De acordo com o edital, o IFRN está ofertando oportunidade para diversos cursos superiores. Desse modo, somente estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa de ensino poderão concorrer às vagas.

Confira a seguir como será o Processo Seletivo 2024 para os cursos de graduação do IFRN e como se inscrever para concorrer às vagas!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

O período de inscrição para o Processo Seletivo 2024 será das 14h do dia 6 de outubro às 17h do dia 6 de novembro (horário de Brasília). As inscrições são totalmente gratuitas.

De acordo com as orientações do IFRN, as inscrições para o Processo Seletivo 2024 serão recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados em participar da seleção deverão acessar o site do IFRN e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dado pessoais, escolares e de contato. Além disso, os candidatos precisarão também escolher uma opção de curso/ campus e escolher entre concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Processo de seleção



Você também pode gostar:

Para fins de classificação do candidatos, o IFRN não realizará a aplicação de provas. Conforme estabelecido no edital, o Instituto classificará os inscritos a partir do aproveitamento obtido nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Portanto, para concorrer às vagas ofertadas, é pré-requisito ter feito uma das edições do Enem aceitas para fins de classificação. Os candidatos deverão informar no momento da inscrição a edição que desejam utilizar para fins de classificação.

Ainda de acordo com o estabelecido no edital, o IFRN deve considerar as notas obtidas pelos candidatos nas quatro provas objetivas do Enem e também na prova de redação:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.



Oferta de vagas

De acordo com o IFRN, estão sendo ofertadas 638 vagas para ingresso de novos alunos exclusivamente para ingresso de novos alunos no próximo ano.

Ainda conforme indicado no edital, as oportunidades são para os campi de Caicó, Canguaretama, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Natal – Central, Natal – Zona Leste, Natal – Zona Norte, Paranamirim, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi.

No momento da inscrição, os candidatos poderão optar uma das graduações entre os cursos ofertados: Design de Moda, Física, Gestão de Turismo, Sistemas para Internet, Agroecologia, Informática, Química, Energias Renováveis, Processos Químicos, Gestão Ambiental, Marketing, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Agroindústria, Matemática, Engenharia de Produção e Redes de Computadores.

O IFRN reserva parte das vagas ofertadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, mais da metade das vagas são exclusivas para os estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Além disso, há percentual de vagas exclusivo para estudantes que são autodeclarado pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Resultado

De acordo com o cronograma, o IFRN publicará o resultado final da seleção no dia 28 de novembro de 2024. Na mesma data serão divulgadas a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas dos aprovados.

Acesse o edital do Processo Seletivo 2024 na íntegra.

Leia também Inep inicia período para a adesão das instituições ao Enem PPL 2023; saiba mais.