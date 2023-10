IFRO divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) divulgou as informações preliminares referentes ao Processo Seletivo Unificado 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no primeiro semestre letivo do próximo ano.

Para divulgar o período de inscrição, o IFRO realizou uma cerimônia na última semana. A cerimônia de lançamento contou com a presença de representantes de diversos campi da instituição.

De acordo com o Instituto, o Processo Seletivo Unificado 2024 visa o preenchimento de milhares de vagas para ingresso em diversos cursos de nível técnico (cursos integrados e subsequentes ao Ensino Médio).

Desse modo, trata-se de uma ótima oportunidade para os estudantes que têm o Ensino Fundamental ou Médio completo e desejam obter uma qualificação profissional. Veja a seguir como participar da seleção para concorrer às vagas ofertadas e mais detalhes sobre o processo seletivo!

Período de inscrição

De acordo com o anúncio feito pelo IFRO, o período de inscrição para o Processo Seletivo Unificado 2024 será do dia 6 de novembro até as 23h59 do dia 15 de dezembro de 2023 (horário de Brasília).

Como acontece tradicionalmente, o IFRO receberá as inscrições de forma virtual. Portanto, os interessado deverão acessar o Portal de Seleção do Instituto dentro do prazo estabelecido e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados no formulário eletrônico. Além disso, no ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma opção de curso técnico e campus.



Durante a inscrição, o estudante deverá indicar também se deseja concorrer às vagas ofertadas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Processo de seleção

Tradicionalmente, o IFRO seleciona novos alunos para ingresso nos cursos técnicos por meio da aplicação de provas. Desse modo, para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, o IFRO aplicará provas de forma presencial, com locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas.

Para os candidatos aos cursos técnicos subsequentes, o IFRO aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Para os cursos integrados, os candidatos responderão a provas sobre os componentes curriculares do Ensino Fundamental.

O IFRO ainda não divulgou a data de aplicação das provas do Processo Seletivo Unificado 2024. Em breve o Instituto deve publicar o edital de abertura com as datas e demais informações sobre as provas.

Oferta de vagas

De acordo com Carla Coêlho, da Coordenação de Exames e Admissão do IFRO, nesta edição do PSU serão ofertadas mais de 3.000 (três mil) vagas para ingresso no primeiro semestre de 2024.

Há vagas para cursos técnicos de diversas áreas, mas também serão ofertadas oportunidades para cursos superiores. Nesse sentido, a coordenadora ressalta:

“Vagas essas que abrangem cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio e cursos de graduação”.

A servidora destacou ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Sobre o IFRO

Criado por meio da lei 11. 982 de 29 de dezembro de 2008, o IFRO é uma das principais instituições de educação profissional do Estado de Rondônia. Desse modo, além de ofertar cursos de nível técnico, o Instituto conta com a oferta de curso de graduação e com programas de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

O IFRO oferta cursos presenciais, mas disponibiliza também cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD), sendo todos gratuitos.

Acesse o site do IFRO para mais informações.

