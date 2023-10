IFS divulga edital do Processo Seletivo 2024; veja período de inscrição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) publicou os editais de abertura do Processo Seletivo 2024, que visa a seleção de novos alunos para preenchimento de vagas para o primeiro semestre do próximo ano. As inscrições serão gratuitas.

Estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas para cursos técnicos nas modalidades integrado e subsequente, havendo também vagas para cursos de graduação. Desse modo, há oportunidades tanto para estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental II, quanto para os estudantes que já possuem o Ensino Médio completo e buscam qualificação profissional.

De acordo com o edital, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024 será iniciado no dia 4 de outubro, essa quarta-feira.

As inscrições para os cursos técnicos integrados e para os cursos de graduação seguem abertos até o dia 29 de dezembro, enquanto para os cursos de graduação e técnico subsequente, as inscrições serão recebidas até o dia 13 de novembro.

Veja a seguir como se inscrever no Processo Seletivo 2024 para concorrer às vagas ofertadas e quais serão os critérios de classificação!

Processo Seletivo 2024

Conforme as orientações do edital, o IFS receberá as inscrições exclusivamente de forma virtual. Portanto, a partir de amanhã (4), os interessados deverão acessar o site do Instituto e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Entre as informações solicitadas no requerimento, o candidato deverá informar dados pessoais, escolas e de contato. Além disso, no momento da inscrição, o estudante deverá escolher uma opção de curso/campus e se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Seleção via notas do Enem

De acordo com os editais, não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos candidatos. Nesse sentido, a seleção para os cursos de nível técnico (integrados e subsequentes) será por meio de sorteio eletrônico.

O Sorteio Eletrônico Público está marcado para o dia 9 de janeiro de 2024, e contará com transmissão ao vivo, através do canal do IFS no YouTube.

Já a classificação dos candidatos aos cursos de graduação será estabelecida a partir do desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, para concorrer aos cursos superiores, é pré-requisito ter participado de uma das edições do Enem aceitas para fins de classificação.

Os candidatos deverão informar no momento da inscrição a edição que deseja usar. De acordo com o edital, o IFS aceitará as edições de 2011 até 2023 (última edição do Enem).

Oferta de vagas

O IFS está ofertando cerca de 2.300 vagas ofertadas entre cursos técnicos e superiores de diversas vagas. Do total, 940 vagas são para os cursos técnicos integrados, enquanto para os cursos subsequentes há 920 vagas. Para os cursos superiores, a oferta é de 432 vagas.

As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo do próximo ano. Conforme indicado nos editais, há vagas para os campi do IFS localizados em Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Glória, Socorro, Tobias Barreto e Propriá.

Ainda de acordo com os editais, o IFS reserva para das vagas para as chamadas ações afirmativas (cotas). Desse modo, há vagas exclusivas para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e provenientes de escolas públicas; ou para aqueles que independente de raça, são oriundos de escolas públicas; além de vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).

Em caso de aprovação dentro do sistema de cotas, os candidatos deverão passar por procedimento de verificação dos critérios antes do período de matrícula.

Acesse os editais do Processo Seletivo 2024 para mais informações.

