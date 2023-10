IFSul recebe inscrições para mais de 600 vagas em cursos de graduação EAD

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense (IFSUL) está com inscrições abertas para diversos cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD). Estão sendo ofertadas mais de 600 vagas em cursos de licenciatura. As oportunidades estão sendo ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

De acordo com o cronograma, o IFSUL receberá as inscrições até as 23h59 do dia 19 de outubro (horário de Brasília). As inscrições são totalmente gratuitas.

Conforme estabelecido no edital, as oportunidades são exclusivas para estudantes que têm o Ensino Médio completo. Portanto, somente poderão se inscrever aqueles que já tenham concluído ou que estejam em vias de concluir essa etapa da Educação formal.

Veja a seguir como se inscrever para participar desse processo seletivo e quais são os cursos do IFSUL com vagas disponíveis!

Como se inscrever?

De acordo com as orientações do IFSul, as inscrições para esse Processo Seletivo UAB 2024 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Desse modo, para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site do IFSUL e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso de graduação e polo de apoio presencial. É também no momento da inscrição que o estudante deverá indicar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.

Ainda de acordo com o edital, a inscrição no Processo Seletivo será gratuita e durante o período de inscrições o candidato poderá editar os seus dados e, inclusive, cancelar sua inscrição.



Você também pode gostar:

Processo de seleção

Conforme estabelecido no edital, não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos candidatos. Segundo o documento, o IFSUL vai classificar os candidatos por meio da análise das notas finais obtidas no 3º ano do Ensino Médio, ou seja, por meio da análise do histórico escolar.

Portanto, os candidatos deverão enviar no momento da inscrição o histórico escolar com o registro das médias obtidas no 3º ano nas disciplinas de Língua Portuguesa/ Português e Matemática.

Além da seleção via histórico escolar, o IFSUL também aceitará para fins de classificação os desempenhos obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de

Jovens e Adultos (ENCCEJA). Nesse caso, também serão consideradas as notas equivalentes às disciplinas de Português e Matemática (Linguagens e Códigos e Matemática).

Os candidatos que optarem pela seleção via Enem ou Encceja deverão anexar no momento da inscrição o boletim de desempenho nos exames.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total do IFSUL é de 630 (seiscentas e trinta) vagas para os seguintes cursos de graduação EAD: Matemática, Pedagogia, História e Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas Respectivas Literaturas. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos logo no mês de novembro.

O edital estabelece ainda que as vagas estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Passo Fundo, Seberi, Balneário Pinhal, Encruzilhada do Sul, Panambi, Rosário do Sul, Novo Hamburgo, Candelária, Venâncio Aires, Constantina, Nonoai, Cerro Largo, Picada Café, Agudo, Tapejara, Canguçu, São José do Norte, Santiago, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Tapejara, Camargo, Sarandi, Polo Vila Flores, Santiago e São Francisco de Paula.

O IFSUL reserva metade do total das vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino. Os interessados em concorrer a essas vagas devem optar pelas cotas no momento da inscrição.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também IF Sudeste MG encerra nesta segunda-feira (16) o período de inscrição do Processo Seletivo 2024/1; saiba mais.