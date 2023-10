Imagens arrepiantes de drone capturam imagens do local devastado do festival em Israel após o ataque do Hamas

Imagens de drone do horário do local do festival israelense depois que foi selvagemente atacado pelo grupo Hamas surgiu nas redes sociais. O vídeo arrepiante mostra a devastação e destruição generalizadas que foram causadas no local onde centenas foram mortos e feitos reféns.

O Hamas lançou um ataque devastador a Israel no último sábado, que alguns políticos dizem agora estar em preparação há meses. Militantes do grupo, que foi classificado por vários países, incluindo os EUA, como uma organização terrorista, cruzaram para Israel perto da Faixa de Gaza e atacaram um festival que acontecia não muito longe da fronteira. Isso é um dos ataques mais mortíferos da história do conflito entre as duas nações.

Na filmagem, a fumaça das explosões pode ser vista, bem como centenas de carros espalhados pelo local onde os festivaleiros tentaram, sem sucesso, escapar. atirou em pneus e incendiou veículos para impedir que as vítimas fujam. A destruição no clipe é evidente e é um lembrete arrepiante da natureza selvagem do ataque.

O conflito entre o Hamas e o exército israelita agravou-se desde então. As FDI bombardearam fortemente 500 alvos de milícias, matando centenas de “terroristas”. Eles garantiram que “continuarão a atacar com força na Faixa de Gaza e a causar danos fatais às organizações terroristas”.