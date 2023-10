Imagens em primeira pessoa da GoPro mostram militantes do Hamas atacando uma vila israelense antes de serem baleados pelas IDF

Tele guerra entre Israel e Palestina continua furioso. O conflito de longa data agravou-se depois O grupo militante palestino Hamas lançou um ataque surpresa a um festival em 7 de outubro, que ocorreu perto da fronteira com Gaza, e que viu milhares de israelenses serem capturados ou mortos.

Horrível GoPro do ataque do Hamas a uma vila israelense

Israel retaliou com uma enorme bombardeio de mísseis na Faixa de Gazaque viu mais de 2.000 pessoas perdem a vida.

À medida que o caos continua, mais e mais vídeos horríveis surgem nas redes sociais. A última filmagem que chocou a internet pelo seu caráter gráfico foi publicada pelo própria Força de Defesa Israelense.

O vídeo em questão envolve um grupo de Militantes do Hamas aterrorizando uma comunidade israelense, abrindo fogo contra propriedades e residentes. “FOTOS CRU: Invasão do esquadrão jihadista do Hamas e matança de uma comunidade israelense inocente. O terrorista filmado foi neutralizado pelas forças de segurança israelenses”, foi a legenda do tweet postado no X pelas IDF.

No vídeo, o grupo militante – que foi rotulado como organização terrorista pelos EUA entre outros países – pode ser visto dirigir de moto por uma abertura na fronteira empunhando armas de fogo e bazucas antes de chegar à aldeia de Israel e causar estragos.

Os soldados das FDI chegam então para combater os militantes e impedi-los de causar mais carnificina na área residencial e, como evidenciado no final do vídeo, conseguem neutralizar com sucesso vários militantes – um dos quais incluía o homem que carregava a câmera.

O vídeo é um lembrança arrepiante dos horrores da guerra.