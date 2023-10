Imaginarium ABRE CARGOS para Vendedor, Supervisor e mais!

A Imaginarium, rede de lojas reconhecida no mercado brasileiro como uma das maiores marcas de presentes criativos e inovadores, além de ser reconhecida nacional e internacionalmente por antecipar conceitos e tendências em eletrônicos, utilitários e presentes, está contratando no mercado.

Dessa forma, caso você esteja em busca de um novo emprego e esteja disposto (a) a trabalhar no Paraná, confira quais são os cargos ofertados no presente momento:

Gerente Imaginarium – Franquias Curitiba – Curitiba – PR – Efetivo;

Subgerente – Franquia – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Subgerente – Franquia – Curitiba – PR – Efetivo;

Subgerente – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Supervisor (a) de Franquias – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Shopping Estação – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Shopping Mueller – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – São José dos Pinhais – PR – Efetivo.

Mais sobre a Imaginarium

Sobre a Imaginarium, vale a pena frisar que a inovação é característica fundamental da marca que busca surpreender seus consumidores, lançando 400 novos itens por ano. Nos dias atuais, conta com quase 200 operações exclusivas: 192 lojas, 12 quiosques e 650 pontos multimarcas em todo o Brasil.

Além disso, com mais de 30 anos de experiência no mercado e líder no segmento de decoração e presentes, a Imaginarium não para de crescer. Produtos cheios de fun design fazem da Imaginarium uma empresa que leva bom humor e emoção à vida das pessoas.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Imaginarium, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!



