Imcopa OFERECE VAGAS na região Sul; Consulte os cargos!

Analista de Meio Ambiente e Sustentabilidade JR – Araucária – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Vagas Administrativas – Araucária – PR – Banco de talentos;

Líder de Produção – Refinaria – Cambé – PR – Efetivo;

Mecânico (a) de Manutenção I – Cambé – PR – Efetivo;

Operador (a) de Tratamento de Água – Araucária – PR – Efetivo.

Mais sobre a Imcopa

Dando mais detalhes sobre a Imcopa, podemos frisar que trata-se da maior esmagadora de soja de Capital brasileiro focada em produtos não geneticamente modificados (Non GMO), com mais de 40 anos de trajetória.

Além disso, possui uma estrutura sólida e integrada para processar, estocar e distribuir globalmente derivados de soja. É pioneira na fabricação de Proteína de Soja Concentrada (SPC). Também foi a primeira empresa a produzir Álcool de Soja em escala industrial.

A Imcopa trabalha com as melhores práticas de mercado, com certificações internacionais e processos sólidos, além de um cuidado extremo com procedência e rastreabilidade. Por fim, o colaborador é verdadeiramente o maior patrimônio da empresa e, por isso, busca sempre a valorização das pessoas no ambiente de trabalho, além de priorizarmos o desenvolvimento pessoal e profissional.

Como enviar o portfólio?

Como você já analisou a lista de cargos, é só CLICAR NESSE LINK para ser redirecionado à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



