IME divulga resultado da 1ª fase do Vestibular 2024

O IME, Instituto Militar de Engenharia, é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro.

As provas da 1ª fase do Vestibular 2024 do IME foram aplicadas no último domingo, 24 de setembro. Nesta segunda-feira, por sua vez, a instituição divulgou o resultado com os nomes do candidatos provados nesta etapa.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular IME 2024. Vamos conferir!

Vestibular IME 2024: resultado é liberado nesta segunda (09)

Conforme descrito pelo edital do processo seletivo, o Vestibular 2024 do IME prevê a realização de diversas etapas. A primeira etapa do Vestibular é o Exame Intelectual, formado pela aplicação de provas que abordam conteúdos estudados ao longo do ensino médio. Essa etapa será, por sua vez, dividida em duas fases de provas.

A primeira fase do Exame Intelectual foi realizada no último domingo, 24 de setembro. A prova contou com 40 questões de múltipla escolha (objetivas), sendo 15 de Matemática, 15 de Física e 10 de Química.

Nesta segunda-feira, dia 09 de outubro, o IME divulgou o resultado da primeira fase do exame intelectual do Vestibular 2024. Os nomes dos candidatos foram organizados em ordem alfabética por local de exame com sala.

A relação de candidatos aprovados está disponível em formato PDF e poder ser acessada por todos os candidatos no site do IME. Não é preciso realizar login no site para acessar o resultado.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Acesse o edital do processo seletivo para mais informações sobre o Vestibular 2024 do IME.



Vestibular IME 2024: próximos passos

A segunda fase do exame intelectual do IME será aplicada entre os dias 23 e 26 de outubro, em quatro dias consecutivos. Nessa etapa, os participantes deverão responder questões discursivas de Matemática, Física, Química. Ainda, a prova irá apresentar também questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Português e Inglês e uma proposta de redação.

As provas da segunda etapa serão aplicadas nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Curitiba (PR), Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Teresina (PI), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Manaus (AM).

O resultado preliminar do exame intelectual será divulgado no dia 07 de dezembro. Todos os candidatos aprovados nessa fase serão convocados para as próximas etapas: Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica.

Os participantes selecionados serão convocados até o dia 21 de dezembro e a aplicação das próximas etapas irá acontecer nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024.

Por fim, os candidatos aprovados poderão realizar os procedimentos de matrícula no dia 19 de fevereiro de 2024.

Vestibular IME 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, o IME irá oferecer 87 vagas. Confira a divisão de vagas a seguir:

Ativa: 65 vagas para ampla concorrência e 10 vagas para cotas;

Reserva: 10 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para cotas.

De acordo com o IME, parte das vagas disponibilizadas pelo vestibular 2024 será destinada para a ativa e a outra parte para a reserva. Os estudantes que quiserem seguir carreira militar poderão concorrer às vagas da ativa, enquanto as vagas da reserva são destinadas aos estudantes que não querem seguir carreira militar.

Após uma ano de ciclo básico, os candidatos poderão optar por um dos seguintes cursos: Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Comunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Cartográfica, Engenharia Química, Engenharia de Fortificação e Construção e Engenharia de Materiais.

Estão concorrendo às vagas da ativa os candidatos com, no mínimo, 16 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no IME e, no máximo, 22 anos de idade. Puderam concorrer para as vagas da reserva, por sua vez, os estudantes com idade mínima de 16 anos, completados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano do processo seletivo e, no máximo, 21 anos, completados entre 01 de janeiro e 31 de dezembro do ano do vestibular.