impactos na renda suplementar dos aposentados

O Ministério da Previdência Social tomou uma importante iniciativa visando beneficiar os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), recomendando a redução das taxas de juros no empréstimo consignado.

Assim, essa medida terá um impacto direto no orçamento daqueles que contam com os descontos automáticos em suas folhas de pagamento.

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) agiu com determinação nessa questão, estabelecendo novos limites para as taxas de juros no empréstimo consignado do INSS.

A partir de agora, as operações convencionais terão um teto de 1,84% ao mês, marcando uma redução notável em relação aos 1,91% anteriores.

Além disso, a mudança de cenário se estende às transações feitas por meio de cartões consignados e de crédito, que agora terão uma taxa máxima de 2,73% ao mês, em contraste com os 2,83% anteriores.

A decisão, que foi oficializada por meio de uma publicação no Diário Oficial da União, baseia-se na redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia.

A Selic caiu de 13,25% para 12,75% ao ano, e essa queda reflete diretamente nas taxas de juros para os empréstimos consignados do INSS.

Porém, é importante ressaltar que essa resolução entrará em vigor em cinco dias a partir da sua publicação, beneficiando não apenas os segurados do INSS, mas também os titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Agora, vamos destacar as principais informações sobre a concessão de empréstimos consignados pelo INSS e as vantagens que essa redução nas taxas de juros proporciona a essa parcela da população.



As notificações relativas ao empréstimo consignado do INSS devem ser disponibilizadas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou novas regulamentações para empréstimos consignados, visando aumentar a transparência e proteger os beneficiários.

Dessa forma, de acordo com as novas diretrizes, as instituições financeiras são agora obrigadas a notificar os tomadores de empréstimos sobre uma série de informações cruciais.

Entre as informações que devem ser notificadas aos beneficiários estão:

As taxas de juros mensais e anuais;

A data do primeiro desconto;

O Custo Efetivo Total (CET) mensal e anual das operações de consignado;

O valor pago a título de dívida do cliente (saldo devedor original) em casos de portabilidade ou refinanciamento;

O valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre a operação.

Além disso, as instituições financeiras também são obrigadas a fornecer informações diárias sobre as taxas de juros para novas operações de empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado, bem como, o cartão consignado de benefício.

Para facilitar o contato com os clientes, os bancos devem disponibilizar o número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou Central de Atendimento ao Consumidor (CAC).

Enfim, tudo isso tem por objetivo promover uma experiência financeira mais segura e transparente para os beneficiários do INSS, capacitando-os a tomar decisões financeiras bem fundamentadas e protegendo seus interesses.

Confira as vantagens dessa modalidade de empréstimo

Antes de tudo, é importante pontuar que o crédito consignado do INSS destaca-se por diversas vantagens em comparação com outros tipos de empréstimos disponíveis no mercado.

Uma das principais vantagens é a aplicação de taxas de juros significativamente mais baixas em comparação com empréstimos pessoais ou cartões de crédito convencionais.

Isso é possível devido ao método de pagamento, onde as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício do segurado do INSS.

Afinal, esse modelo reduz consideravelmente o risco de inadimplência para os credores, permitindo oferecer condições mais vantajosas aos clientes.

Além disso, o crédito consignado do INSS oferece prazos de pagamento estendidos, que podem chegar até 84 meses, ou seja, 7 anos.

Esse período mais longo torna as parcelas mais acessíveis, especialmente para quem necessita de um empréstimo de valor mais elevado. Possibilitando assim um planejamento financeiro mais flexível.

Outro diferencial importante é a dispensa de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa. Como resultado mesmo pessoas com restrições de crédito podem obter o empréstimo, proporcionando uma oportunidade para quem enfrenta dificuldades nesse aspecto.

O método de pagamento também é simplificado no crédito consignado do INSS. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do segurado.

Esse desconto em folha automático evita esquecimentos ou atrasos nos pagamentos, proporcionando mais segurança e tranquilidade ao cliente.

Por fim, além de todas essas vantagens, a facilidade de contratação é um atrativo adicional. O processo para adquirir o crédito consignado do INSS é ágil e descomplicado. Assim, pode ser realizado diretamente com o banco ou financeira que oferece o serviço.