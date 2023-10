Importante! Banco Central oferece assistência às vítimas de golpes via PIX para recuperação financeira

Nos últimos meses, o Brasil testemunhou um alarmante aumento no número de vítimas de golpes relacionados ao sistema de pagamentos instantâneos PIX.

Em resposta a essa crescente ameaça, o Banco Central do Brasil (BCB) adotou medidas rigorosas para conter essa prática criminosa.

Assim, em uma resolução publicada em 26 de setembro, o BCB estabeleceu novas diretrizes que visam punir severamente os bancos em caso de vazamento de dados de clientes devido a falhas de segurança.

Uma das mudanças cruciais introduzidas pelo BCB é a alteração no cálculo das multas aplicadas às instituições financeiras. Agora, os valores serão proporcionais ao número de chaves PIX afetadas em casos mais graves de violação de dados.

A resolução do Banco Central reforça a importância de proteger as transações financeiras e dados pessoais no ambiente digital.

Diante da sofisticação crescente dos golpes, a colaboração entre o setor financeiro, as autoridades reguladoras e os clientes torna-se essencial para garantir a segurança das operações bancárias online.

Estar atento às práticas de segurança recomendadas e adotar medidas de precaução pode ajudar a reduzir o risco de se tornar uma vítima desses crimes.

Para obter informações mais detalhadas sobre as novas regras de combate aos golpes pelo PIX e entender como proteger suas transações, não deixe de conferir o texto completo que preparamos para você abaixo.

Novas diretrizes estabelecidas pelo Banco Central contra os golpes via PIX



Os recentes golpes relacionados ao sistema PIX têm levado a uma revisão das diretrizes de segurança. Tendo causado com isso, mudanças significativas na comunicação entre as instituições financeiras e seus clientes.

Anteriormente, as instituições só eram obrigadas a notificar os clientes em casos de potencial risco significativo. Isso de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Todavia, agora, independentemente da gravidade do incidente ou da responsabilidade do cliente no vazamento de informações, as instituições são obrigadas a informar imediatamente os clientes sobre quaisquer falhas de segurança nas chaves PIX.

Essa medida visa aumentar a transparência e garantir uma maior proteção contra fraudes e golpes.

As instituições financeiras são agora responsáveis por comunicar aos clientes sobre qualquer problema de segurança relacionado às chaves PIX, mesmo que o incidente seja considerado de baixa gravidade.

A intenção por trás dessa mudança é reforçar a segurança nas transações PIX, promovendo uma abordagem mais proativa na prevenção de atividades fraudulentas.

Além disso, o Banco Central destaca a importância dessas comunicações, enfatizando o uso de canais seguros acessíveis apenas por meio de identificação pessoal, como senhas e reconhecimento biométrico.

Informações adicionais importantes

O Banco Central, em busca de fortalecer a segurança do sistema PIX, anunciou uma série de modificações nas normas relacionadas aos golpes envolvendo esse meio de pagamento eletrônico.

Essas mudanças formalizam uma prática já adotada pelas instituições financeiras, que consiste em notificar imediatamente os clientes sobre qualquer vazamento de chaves PIX, independentemente da gravidade da situação.

O objetivo principal dessa iniciativa por parte do órgão regulador é aprimorar a proteção dos usuários do sistema de pagamentos instantâneos. Tornando então o sistema, que se tornou tão popular, ainda mais robusto contra fraudes e golpes cibernéticos.

O Banco Central também sinaliza a possibilidade de futuros ajustes com base nas discussões e recomendações do Grupo Estratégico de Segurança no Fórum PIX. Demonstrando, dessa forma, um compromisso contínuo com a evolução e o fortalecimento da segurança do sistema.

Além disso, as mudanças nas normas incluem uma revisão das penalidades para as instituições financeiras que não cumprirem os requisitos de segurança estabelecidos para o PIX.

Agora, o impacto dos incidentes será levado em consideração na determinação das punições, com casos de maior repercussão sujeitos a punições mais severas.

Isso visa incentivar as instituições a adotarem medidas rigorosas para prevenir incidentes de segurança e proteger os dados de seus clientes.

Outra medida importante adotada pelo Banco Central é a atualização das multas relacionadas a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais no PIX.

Então, a partir de agora, essas multas serão calculadas com base na quantidade de chaves potencialmente afetadas pelo vazamento.

Em outras palavras, quanto maior o vazamento de informações pessoais, maior será a multa aplicada. Refletindo assim a gravidade do incidente e incentivando uma resposta eficaz por parte das instituições financeiras.