Importante! Beneficiários do Bolsa Família voltam a receber o VALE GÁS no mês de outubro

Nesse mês de outubro, os beneficiários do Bolsa Família serão agraciados com uma notícia animadora: o retorno do Vale Gás, que trará um incremento significativo de R$ 100 na renda de cada pessoa inscrita no programa.

Os esperados depósitos começarão a ser realizados a partir do dia 18, proporcionando um alívio financeiro oportuno para milhares de famílias em todo o país.

Vale ressaltar que as informações sobre os pagamentos já estão disponíveis para consulta, permitindo que os beneficiários estejam cientes dos detalhes do benefício.

Após um período de 30 dias de suspensão, os titulares do Bolsa Família terão motivos para comemorar, já que o tão aguardado Vale Gás estará de volta.

Em outubro, o valor do benefício será de R$ 100 por cadastro, representando um suporte financeiro essencial para as despesas domésticas.

É importante mencionar que, como de praxe, nem todos os inscritos serão contemplados com esse bônus adicional.

O Ministério da Cidadania estabelece critérios específicos para a concessão dos benefícios internos do Bolsa Família, garantindo que aqueles que mais necessitam sejam atendidos.

Se você é um beneficiário do programa, certifique-se de verificar as informações e os critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania para saber se você está entre os contemplados para receber o Vale Gás em outubro.

Para te ajudar nesse aspecto, preparamos esse texto! Fique atento às atualizações e não deixe de conferir mais detalhes sobre o Vale Gás neste mês.



Como consultar o pagamento do Vale Gás?

Antes de tudo, é importante destacar que existem várias opções para verificar o status do seu benefício de Vale Gás de maneira rápida e conveniente. Sendo assim, confira abaixo:

Por telefone:

Uma opção simples é ligar para o telefone 121, do Ministério da Cidadania. Ao fazer isso, os beneficiários podem verificar se têm direito ao Bolsa Família e descobrir o valor que receberão;

Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111. Esta é uma ótima maneira de obter informações atualizadas sobre o benefício.

Por aplicativos:

Para maior comodidade, utilize o aplicativo Bolsa Família, disponível para download gratuito tanto para dispositivos Android quanto iOS. Assim, você pode fazer login utilizando a senha do Caixa Tem. Se ainda não possui uma senha, basta realizar um cadastro simples;

Por fim, o aplicativo Caixa Tem também é uma ferramenta valiosa para consultar informações sobre o benefício, como o saldo disponível e o status dos pagamentos.

Essas opções oferecem flexibilidade e conveniência para que você possa acompanhar o status do seu Vale Gás de maneira simples e rápida.

Datas de pagamento para os benefícios

O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família e do Vale Gás para o mês de outubro, visando garantir o auxílio financeiro a milhões de famílias em todo o país.

Os beneficiários do programa devem ficar atentos às datas de pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), a fim de garantir o acesso aos recursos de forma organizada e eficiente.

Confira abaixo as datas de pagamento, de acordo com o último dígito do NIS:

Para os que têm NIS terminando em 1: O pagamento será realizado no dia 18 de outubro;

Se o seu NIS termina em 2: O pagamento será no dia 19 de outubro;

Os beneficiários com NIS terminando em 3: Receberão seus benefícios em 20 de outubro;

Aqueles com NIS terminando em 4: O pagamento está previsto para o dia 23 de outubro;

Já os que têm NIS terminando em 5: Receberão seus benefícios em 24 de outubro;

Os beneficiários com NIS terminando em 6: A data de pagamento é 25 de outubro;

Para os que têm NIS terminando em 7: O pagamento está agendado para o dia 26 de outubro;

Se o seu NIS termina em 8: Receberá seu benefício em 27 de outubro;

Aqueles com NIS terminando em 9: O pagamento será realizado em 30 de outubro;

E, por fim, os beneficiários com NIS terminando em 0: Receberão seus benefícios em 31 de outubro.

É fundamental que todos estejam atentos a essas datas para garantir o acesso aos recursos financeiros de forma tranquila e segura.

Além disso, lembramos que o programa Vale Gás também seguirá o mesmo calendário de pagamento do Bolsa Família.