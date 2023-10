Importante! Beneficiários podem pedir o auxílio-doença de forma fácil através do MEU INSS

A partir de agora, uma mudança significativa foi implementada para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Agora, eles têm a conveniência de solicitar o auxílio-doença diretamente pelo MEU INSS, sem a necessidade de acessar a conta Gov.br.

Tudo o que precisam é utilizar seu número de CPF. Essa atualização no processo de solicitação do auxílio-doença pelo aplicativo se trata uma proposta simplificada de utilização do Atestmed.

Essa nova abordagem permite o envio de laudos médicos pela internet, eliminando a necessidade dos segurados passarem por uma perícia médica presencial.

Em vez disso, todo o processo de requisição do auxílio-doença agora é conduzido remotamente, com o suporte de um médico perito à distância.

O principal objetivo dessa iniciativa é acelerar a concessão do benefício por incapacidade temporária. Proporcionando assim uma resposta mais rápida às necessidades dos segurados e, ao mesmo tempo, reduzindo a extensão das filas de espera do INSS.

Essa modernização no processo de solicitação tem o potencial de tornar o sistema mais eficiente, garantindo que os segurados recebam o apoio necessário de forma ágil e descomplicada.

Enfim, para mais informações sobre essas mudanças e como solicitar o auxílio-doença pelo MEU INSS, confira os detalhes abaixo.

Entenda melhor sobre o funcionamento da solicitação do auxílio-doença pelo Meu INSS



Você também pode gostar:

A solicitação do auxílio-doença pelo MEU INSS passou por mudanças significativas para simplificar o processo para os segurados.

Antes, era necessário usar a conta Gov.br, nos níveis bronze, prata ou ouro, para solicitar o benefício. Agora, o procedimento será mais acessível e eficiente:

Acesso Descomplicado: Os segurados poderão acessar a página inicial do Meu INSS sem a necessidade de fazer login ou fornecer senha;

Autenticação Simplificada: A autenticação dos usuários no Meu INSS será feita através da validação do nome completo e CPF, utilizando a base de dados da Receita Federal. Isso elimina a necessidade de criar e lembrar de credenciais complexas;

Assistência nas Agências: A portaria do INSS e do MPS autoriza os servidores das agências do INSS a auxiliarem os segurados que não têm acesso à internet. A exigência de níveis de segurança do sistema do Governo Federal, como login e senha, será dispensada para facilitar o suporte prestado pelos funcionários das agências.

Dessa forma, os segurados que optarem por usar o site ou o aplicativo Meu INSS já encontrarão essas mudanças implementadas para a solicitação do auxílio-doença.

Entretanto, o atendimento presencial nas agências será realizado mediante agendamento, embora as datas específicas para essa modalidade de serviço ainda não tenham sido divulgadas.

Você pode se interessar em ler também:

Vejo agora o passo a passo para solicitar o auxílio-doença pelo aplicativo

Para solicitar o benefício do auxílio-doença no Meu INSS, siga este passo a passo simples e conveniente:

Antes de tudo, acesse o Meu INSS: Visite o site oficial do Meu INSS ou baixe o aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS; Em seguida, selecione a opção correta: Na página inicial, escolha a opção “Pedir benefício por incapacidade”; Depois, preencha seus dados: Insira seu nome, CPF e data de nascimento nos campos indicados; Verificação de segurança: Marque a opção “Não sou um robô” e prossiga para a próxima etapa; Logo após, especifique o tipo de benefício: Selecione “Benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença)”. Leia atentamente as informações fornecidas e clique em “ciente”; Perícia médica remota: Se você possui um documento médico (laudo, relatório ou atestado), pode realizar a perícia sem sair de casa. A análise documental remota é mais rápida, pois não depende de disponibilidade em agências. Clique em “Avançar”; Confira e informe detalhes: Verifique os dados exibidos na tela. Indique se o afastamento é resultado de um acidente de trabalho. É importante notar que o benefício por acidente de trabalho ainda não pode ser solicitado usando o Atestmed; Requisitos para o atestado: Leia as orientações sobre o que deve constar no atestado médico ou odontológico: nome do profissional, número do CRM/CRO/RMS, identificação da doença e prazo de afastamento; Anexe os documentos: Clique no botão “+” para adicionar os documentos necessários, incluindo sua identidade e a documentação médica; Por fim, envie sua solicitação: Após anexar os documentos, clique em “Avançar”. Leia todas as informações cuidadosamente e, quando estiver pronto, clique em “avançar” ou “finalizar” para enviar seu pedido.

Informações importantes

Quando os segurados submetem documentação médica ou odontológica durante o processo de requerimento do auxílio-doença, é importante que os documentos estejam legíveis e sem rasuras.

A documentação apresentada deve conter informações essenciais, tais como: o nome completo do segurado, a data de emissão do documento (que não pode exceder 90 dias a partir da data do requerimento) e o diagnóstico completo ou o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Bem como, a assinatura e identificação do profissional emitente, incluindo o nome e registro no conselho de classe, ou um carimbo oficial.

Além disso, é necessário que o documento indique a data de início do afastamento ou repouso, bem como o prazo estimado necessário para o período de repouso. Todas essas informações são cruciais para garantir um processo de requerimento do auxílio-doença eficiente e preciso.