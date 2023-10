IMPORTANTE! Cadastro Único passa por alterações importantes impactando o Bolsa Família

Uma colaboração inovadora entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) está trazendo mudanças significativas ao Cadastro Único (CadÚnico) por meio de um acordo de cooperação técnica.

Esta iniciativa, resultante do programa Startup gov.br, tem como objetivo primordial beneficiar os titulares do Bolsa Família, um passo vital para fortalecer o apoio aos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

O Startup, um programa ambicioso concebido para impulsionar projetos estratégicos de transformação digital no âmbito do Governo Federal, está agora moldando o futuro do Cadastro Único.

Por meio desta parceria inovadora, o foco inicial será o desenvolvimento de interfaces web inovadoras e melhorias no aplicativo do Cadastro Único.

Essas mudanças estão diretamente voltadas para o público mais importante, os titulares do Bolsa Família, e prometem simplificar o acesso aos serviços, tornando o processo mais eficiente e intuitivo.

Ao oferecer uma experiência de usuário aprimorada, as inovações planejadas não apenas facilitarão o acesso aos benefícios do Bolsa Família, mas também promoverão uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Os cidadãos serão beneficiados por um sistema mais ágil e fácil de usar, enquanto o governo poderá atender às necessidades de seus cidadãos de forma mais eficaz.

Confira as mudanças implementadas no sistema

A implementação das mudanças no Cadastro Único é uma ação significativa no suporte oferecido aos cidadãos, municípios, estados e programas que dependem desse sistema vital.

Dessa forma, essas atualizações prometem trazer uma série de benefícios, simplificando processos burocráticos e poupando o tempo dos cidadãos.

Em primeiro lugar, uma das melhorias notáveis é a facilidade de confirmar dados cadastrais cruciais, como nascimento ou óbito, sem a necessidade de deslocamento até um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Para que a iniciativa seja um sucesso, a Secretaria de Governo Digital (SGD) está fortalecendo as equipes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) da Secretaria de Articulação e Gestão Interna para Ciência e Tecnologia (Sagica).

Esta abordagem inovadora do Cadastro Único inclui o estímulo e fornecimento de profissionais especializados em tecnologia da informação, bem como o acesso a plataformas tecnológicas avançadas.

Além disso, a iniciativa visa orientar e apoiar o uso de metodologias ágeis no projeto. Essas práticas ágeis não só aumentam a eficiência, mas também garantem que o sistema esteja sempre adaptado às necessidades em constante mudança dos usuários.

Outro aspecto crucial do plano é a transferência de responsabilidade para os órgãos setoriais, que assumirão a execução do projeto e a gestão administrativa dos profissionais envolvidos.

Para manter um controle rigoroso sobre o progresso, a SGD desempenhará um papel fundamental no acompanhamento e monitoramento da execução das metas estabelecidas do CadÚnico.

Alguns benefícios que são disponibilizados para aqueles inscritos no Cadastro Único

O Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta essencial coordenada pelo Ministério da Cidadania do Brasil. Com a finalidade de identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no país.

Assim, se trata de um requisito fundamental para a participação em mais de 30 programas e serviços governamentais.

Essas iniciativas são destinadas a oferecer suporte vital a famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Para se qualificar para o Cadastro Único, as famílias devem ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou uma renda mensal total de até três salários mínimos.

Uma vez inscritas no Cadastro Único, essas famílias podem acessar uma variedade de programas e serviços essenciais como mencionamos anteriormente. Você pode conferir abaixo alguns desses programas de assistência:

Programa Bolsa Família;

Tarifa social de energia elétrica – Programa Luz Fraterna;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Carteira da pessoa idosa;

Programa Leite das Crianças;

Programa Nossa Gente Paraná – Família Paranaense;

Telefone Popular;

Isenção de taxas em concursos federais;

Auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19;

Isenção de taxas em concursos públicos distritais;

Programas habitacionais;

Fomento às atividades produtivas rurais;

Tarifa social de água;

Carta social.