Importante! Descubra as últimas alterações na lista de serviços MEI em 2023

No último trimestre de 2023, o Microempreendedor Individual (MEI) viu sua lista de serviços passar por mais uma série de mudanças significativas.

Essas alterações têm um impacto direto na gama de profissões que podem aderir a esse regime empresarial amplamente popular no Brasil.

O MEI opera com uma lista de atividades previamente autorizadas pelo Governo Federal, concedendo a cada profissão regulamentada o valioso direito de obter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Infelizmente, a notícia recente é que essa lista sofreu um corte abrupto, com a exclusão de aproximadamente 34 atividades anteriormente incluídas.

Portanto, ao considerar a abertura de um CNPJ sob o MEI, é crucial estar atento às mudanças recentes na lista de profissões elegíveis.

Essa recomendação também se estende a indivíduos que já operam como microempreendedores individuais, pois pode ser necessário revisar e ajustar suas atividades comerciais de acordo com as novas diretrizes em vigor.

Requisitos para se tornar um MEI



Primeiramente, é essencial que o Microempreendedor Individual (MEI) siga estritamente todos os critérios que o habilitam para este modelo de empreendimento.

Além disso, vale ressaltar que o MEI é uma categoria empresarial destinada a regulamentar a atuação de profissionais autônomos, proporcionando-lhes benefícios previdenciários e melhores condições para o desenvolvimento de seus negócios.

Os indivíduos que se enquadram nessa categoria adquirem um CNPJ e têm a autorização para emitir notas fiscais e contratar um funcionário.

Dito isto, os principais requisitos para ser reconhecido como MEI estão diretamente relacionados ao faturamento anual, ao número de funcionários e ao tipo de atividade econômica a ser realizada.

A escolha da atividade a ser desempenhada é de suma importância para aqueles que desejam se tornar um MEI. Já que algumas atividades intelectuais, como engenharia, advocacia, odontologia, fisioterapia, psicologia, medicina, nutrição e similares, são limitadas a este regime.

Por último, para efetuar o registro como Microempreendedor Individual , é imprescindível atender aos seguintes critérios:

Não ter sócios no empreendimento que está sendo iniciado;

Não possuir outra empresa registrada em seu nome;

Por fim, não participar de outras empresas, seja como sócio ou administrador.

Passo a passo para abrir um MEI

Primeiramente, certifique-se de possuir uma senha de acesso ao Portal de Serviços do Governo Federal, também conhecido como Plataforma gov.br; Se você ainda não possui uma senha, clique na opção “Fazer Cadastro” para criá-la; Após criar a sua senha, acesse o Portal do Empreendedor; Verifique se a atividade que você deseja exercer é permitida para um microempreendedor Individual , clicando em “Quem pode ser MEI?”; Se a atividade estiver listada como permitida, clique em “Quero ser MEI“; Em seguida, selecione a opção “Formaliza-se; Preencha o cadastro online de forma completa.

Valores e contribuições do Microempreendedor Individual

O salário mínimo exerce um impacto direto sobre as contribuições do Microempreendedor Individual (MEI), que são calculadas com base em 5% do salário mínimo nacional.

Nesse contexto, a Resolução nº 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) estabelece que as componentes do recolhimento incluem o Imposto sobre Serviços (ISS), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e uma variável associada à seguridade social.

Considerando que a medida provisória fixou o novo salário mínimo em R$ 1.320 a partir de 1º de maio, os valores das contribuições do MEI passam a ser os seguintes:

R$ 71 referentes à contribuição do ISS;

R$ 67 para a contribuição do ICMS;

R$ 72 para a contribuição conjunta do ICMS e ISS;

R$ 66 destinados à seguridade social.

No caso do MEI Transportador Autônomo de Cargas, cuja contribuição para a seguridade social corresponde a 12% do salário mínimo, o valor pago ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi ajustado para R$ 158,40, além das quantias equivalentes ao ISS e ao ICMS.

Vale ressaltar que o período de apuração segue o regime de competência. Portanto, os novos valores de contribuição do MEI começaram a ser recolhidos a partir do mês de junho.

Nesse momento se tornou possível emitir todos os documentos de arrecadação simplificada (DAS) relativos aos períodos de apuração de maio a dezembro.

Lista das profissões não mais elegíveis para o MEI

Por fim, confira as 34 atividades recentemente excluídas da modalidade MEI:

Fabricante de absorventes higiênicos; Comerciante de produtos farmacêuticos homeopáticos; Coletor de resíduos perigosos; Pirotécnico(a); Restaurador(a) de prédios históricos; Removedor e exumador de cadáver; Banhista de animais domésticos; Esteticista de animais domésticos; Sepultador; Operador(a) de marketing direto; Fabricante de desinfestantes; Adestrador(a) de animais; Arquivista de documentos; Fabricante de águas naturais; Fabricante de produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Abatedor(a) de aves; Proprietário(a) de bar e congêneres; Coveiro; Fabricante de sabões e detergentes sintéticos; Aplicador(a) agrícola; Comerciante de gás liquefeito de petróleo (GLP); Alinhador(a) de pneus; Confeccionador(a) de fraldas descartáveis; Balanceador(a) de pneus; Comerciante de medicamentos veterinários; Editor(a) de jornais; Fabricante de produtos de limpeza; Comerciante de fogos de artifício; Tosador(a) de animais domésticos; Produtor de pedras para construção, não associada à extração; Dedetizador(a); Comerciante.