Importante! Descubra como renovar o seu contrato FIES pelo aplicativo

Estudantes que estão atualmente utilizando o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para pagar seus estudos agora têm uma nova razão para comemorar.

A Caixa Econômica Federal lançou recentemente uma funcionalidade inovadora em seu aplicativo, destinada a simplificar e agilizar o processo de renovação do financiamento a cada semestre.

O FIES é uma ferramenta vital para milhares de estudantes que buscam financiar sua educação superior no Brasil, com cerca de 253 mil usuários contando com esse programa.

Tradicionalmente, o processo de renovação do financiamento envolvia visitas físicas às agências da Caixa ou procedimentos online no portal sifesweb.caixa.gov.br, exigindo tanto tempo quanto paciência.

Agora, graças a essa nova funcionalidade, o chamado aditamento, que antes era iniciado pela Comissão Permanente de Supervisão e Atendimento (CPSA) da instituição e depois finalizado pelo próprio estudante, está muito mais acessível e prático.

Isso significa que os estudantes não precisam mais enfrentar longas filas e esperas nas agências bancárias.

Essa atualização no aplicativo da Caixa tem o potencial de beneficiar centenas de estudantes, economizando-lhes tempo e eliminando o incômodo de se deslocar até uma agência física.

É um exemplo de como a tecnologia está sendo usada para simplificar processos burocráticos e tornar a vida dos estudantes mais fácil e eficiente.





Nova funcionalidade disponibilizada para os estudantes do FIES

A partir de agora, os estudantes têm uma maneira ainda mais conveniente de realizar o procedimento de aditamento para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Além do tradicional site sifies, o aplicativo FIES Caixa oferece essa funcionalidade, tornando todo o processo mais acessível e fácil.

O aplicativo já era uma ferramenta útil para os beneficiários do FIES, permitindo consultas de dados de contrato, visualização de parcelas e emissão de boletos em aberto. Agora, ele também inclui a opção crucial de “Aditamento”.

Entretanto, é importante ressaltar que essa função está disponível apenas para os estudantes que assinaram o contrato do FIES a partir de 2018.

Existem dois tipos de aditamento disponíveis: o simplificado e o não simplificado. No aditamento simplificado, não é necessário atualizar nenhuma informação, tornando o processo rápido e direto.

Já no aditamento não simplificado, os estudantes têm a opção de solicitar a inserção de novas informações, caso seja necessário.

É essencial destacar que os estudantes que assinaram o contrato até o final de 2017 têm até o dia 31 de dezembro para realizar a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil.

O aditamento desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo a continuidade do uso do programa e ajudando os estudantes a continuarem sua jornada educacional com o apoio necessário.

Agora, com a conveniência do aplicativo FIES Caixa, esse procedimento se tornou ainda mais acessível e prático para todos os beneficiários do programa estudantil.

Entenda melhor sobre o funcionamento do programa

O Programa de Financiamento Estudantil (FIES) é uma iniciativa voltada para viabilizar o acesso a cursos superiores, sejam eles de bacharelado ou licenciatura, oferecidos por instituições de ensino privadas.

A fim de concorrer a uma vaga no FIES, é necessário atender a certos critérios estabelecidos:

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir da edição de 2010;

Obter uma média aritmética das notas nas provas do ENEM igual ou superior a 450 pontos, além de obter uma nota superior a zero na redação;

Possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, não excedente a três salários mínimos.

O processo seletivo do FIES geralmente ocorre duas vezes ao ano, coincidindo com o início de cada semestre letivo. No entanto, neste ano, o Ministério da Educação (MEC) também planeja realizar uma seleção adicional para preencher vagas remanescentes.

É importante destacar que o procedimento de contratação do financiamento pelo FIES envolve diversas etapas.

Consequentemente isso pode demandar um tempo considerável em comparação a outros programas de matrícula. Em alguns casos, é necessário que o estudante apresente um fiador.

Dessa forma, o fiador atua como um “garantidor” da dívida estudantil, que somente será paga após a conclusão do curso.

Por fim, é essencial lembrar que, ao usufruir do programa, o estudante tem algumas obrigações, incluindo o pagamento do seguro que deve ser contratado durante o período do financiamento.

Há também planos de alterações iminentes no programa, com destaque para a proposta de financiar a totalidade das mensalidades.

Contudo, alguns especialistas expressam ceticismo em relação a essas mudanças, argumentando que elas possivelmente não resolverão completamente os desafios enfrentados pelo programa.