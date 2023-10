Importante! Estudo revela que a maioria dos brasileiros estão adotando bons hábitos de consumo

Os hábitos de consumo dos brasileiros estão passando por uma transformação importante. Um estudo recente conduzido pela renomada consultoria EY-Parthenon revelou uma crescente tendência para a cautela nas despesas.

Conforme os dados do levantamento, a preocupação com as finanças está em alta no Brasil. Surpreendentemente 82% da população expressa apreensão em relação às suas finanças pessoais.

Dessa forma, esse número supera a média global de 80%, conforme apurado em uma pesquisa realizada em 27 países com mais de 21 mil entrevistados.

Essa crescente conscientização financeira entre os brasileiros mostra a importância de adaptar os hábitos de consumo a um cenário econômico desafiador.

Mudanças nos padrões de consumo e nas prioridades financeiras estão se tornando mais evidentes. Portanto, as pessoas têm buscado maneiras de equilibrar suas contas e garantir um futuro financeiro mais seguro.

Nesse contexto, é fundamental que as empresas e os varejistas estejam atentos a essas mudanças no comportamento do consumidor.

Além disso, ajustem suas estratégias para atender às novas necessidades e preocupações da população. Logo, a cautela financeira pode moldar significativamente o mercado de consumo.

Mudanças nos hábitos de consumo: o que está por trás?



A transformação nos hábitos de consumo tem sido uma tendência crescente, e eventos recentes têm intensificado essas adaptações.

A pesquisa elaborada pela EY-Parthenon evidencia que certos acontecimentos globais impactaram a maneira como as pessoas selecionam, adquirem e desfrutam de bens. Além de meios de comunicação e interações sociais.

O estudo destaca, dentre outros fatores, os efeitos de conflitos geopolíticos, como a Guerra na Ucrânia e os confrontos entre Israel e Hamas.

Estes eventos, além de causarem repercussões políticas e sociais, também influenciam as decisões de compra de consumidores em diferentes partes do mundo.

Ademais, apontam para a pressão inflacionária em ascensão globalmente, alterações nas cadeias de suprimentos, como fatores que têm moldado e redefinido os hábitos de consumo.

Essas mudanças na economia global exigem que empresas e consumidores adaptem-se rapidamente para enfrentar novos desafios e oportunidades.

Um aspecto fundamental sobre o atual cenário no Brasil são as aparências macroeconômicas favoráveis, caracterizado por uma baixa taxa Selic. Além disso, uma melhoria na inflação, contrasta com a realidade persistente de uma elevada taxa de endividamento e um aumento na inadimplência.

O endividamento e inadimplência exerce uma considerável pressão sobre o consumidor, forçando-o a adotar novos hábitos de consumo no momento das compras.

Tais ações incluem a redução de despesas em itens não essenciais e a busca por melhores ofertas oferecidas pelos varejistas.

Ainda que a economia pareça estar em ascensão, a realidade do endividamento e inadimplência persiste como um desafio substancial para os consumidores brasileiros. Assim, influenciando suas escolhas, prioridades no mercado e modificando seus hábitos de consumo.

Readequação de prioridades em tempos de crise

Em um contexto de elevação de preços e restrições orçamentárias mais severas, não é apenas a preocupação financeira que tem sido foco dos consumidores.

Há uma clara mudança de hábitos de consumo, principalmente na maneira como eles percebem e avaliam suas necessidades e desejos.

Ainda de acordo com o estudo da EY, evidencia-se uma tendência onde grande parte dos consumidores está revisando e cortando gastos não essenciais. Além disso, demonstram uma postura mais criteriosa e reflexiva ao decidir sobre aquisições.

Dessa forma, focando naquilo que é verdadeiramente indispensável para o seu bem-estar e sustentabilidade. Esta reconfiguração de prioridades sugere uma possível mudança nos hábitos de consumo. Portanto, poderia ter implicações a longo prazo no mercado e na maneira como as empresas se posicionam frente aos seus clientes.

Conforme o estudo indica:

54% dos brasileiros estão reduzindo gastos com itens dispensáveis;

45% optam por marcas alternativas e mais econômicas para poupar dinheiro;

E impressionantes 94% buscam reduzir ou eliminar o desperdício alimentar.

Uma mudança nos hábitos de consumo que tem gerado impactos significativos na gama de produtos disponibilizados pelas empresas.

Conforme aponta o estudo, os produtos de marca própria não só estão conquistando a confiança e preferência dos consumidores. Além disso, também vêm recebendo maior atenção e priorização por parte dos varejistas.

Esse fenômeno evidencia uma tendência de mercado em que a identidade e exclusividade das marcas próprias ganham destaque e relevância no cenário comercial.