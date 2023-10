Importante! INSS responde às principais questões sobre o pagamento do 13º salário em dezembro

Diante das crescentes dúvidas que têm surgido, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu esclarecer as questões dos segurados relacionadas ao 13º salário, que tradicionalmente é pago aos trabalhadores formais nos meses de novembro e dezembro.

O órgão confirmou que, devido à antecipação realizada no primeiro semestre deste ano, não haverá novos pagamentos do abono natalino para os beneficiários do Instituto.

Ao contrário dos trabalhadores formais, os segurados do INSS foram beneficiados com a antecipação do 13º salário desde o início da pandemia da Covid-19.

Portanto, não será necessário esperar pelos pagamentos tradicionais que ocorrem nos últimos meses do ano. Essa medida visa proporcionar auxílio financeiro de forma mais rápida e eficaz aos beneficiários que dependem desse recurso.

O INSS reitera que essa antecipação do 13º salário tem sido uma importante estratégia para garantir o suporte necessário aos segurados durante esse período desafiador.

Haverá pagamento do 13º salário em dezembro pelo INSS?

Antes de tudo, é importante responder que no ano de 2023, o 13º salário foi distribuído aos aposentados e pensionistas do INSS nos meses de maio, junho e julho. Dessa forma, não há mais valores pendentes do abono a serem pagos no mês de dezembro.



A antecipação marcou mais um capítulo de uma medida emergencial que teve início durante a pandemia da Covid-19, com o objetivo de oferecer suporte financeiro aos beneficiários que inicialmente não foram contemplados com outros auxílios.

É importante destacar que essa medida de antecipação do auxílio para os segurados do INSS mostrou-se um sucesso desde sua implementação.

Por isso a prática se manteve constante nos anos subsequentes. Assim, 2023 continua sendo mais um exemplo desse comprometimento com o bem-estar daqueles que dependem desses recursos.

O calendário estabelecido para o pagamento do 13º salário do INSS compreendeu o período de 25 de maio a 7 de julho, abrangendo um amplo espectro de beneficiários.

Ao todo, a quantia distribuída através do benefício alcançou a impressionante marca de R$ 62,6 bilhões, representando um alívio financeiro significativo para os aposentados e pensionistas.

Aproximadamente 30 milhões de beneficiários do INSS tiveram seus depósitos do 13º salário efetuados, o que demonstra a importância dessa medida para uma parcela expressiva da população brasileira.

Quem é elegível para o recebimento do benefício?

O 13º salário do INSS é destinado aos aposentados, pensionistas e outros beneficiários que têm direito a algum tipo de auxílio previdenciário.

Contudo, é importante destacar que há exceções a essa regra. Como e o caso dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Esse auxílio é voltado para pessoas de baixa renda com deficiência e idosos com 65 anos ou mais, não recebem o abono pelo o INSS..

Da mesma forma, os contemplados com a Renda Mensal Vitalícia (RMV), um benefício especial concedido em casos específicos, também não têm direito a essa gratificação natalina.

Como é feito o pagamento do 13º salário pelo INSS?

O tão aguardado abono natalino do INSS terá um formato de pagamento mais acessível em 2023. Dessa forma, o benefício será dividido em duas parcelas para facilitar a vida dos segurados.

De acordo com as informações do Decreto 10.410, juntamente com o calendário de pagamentos do benefício mensal já divulgado para o próximo ano, já é possível antecipar as datas exatas em que os segurados receberão o seu 13º salário.

A primeira parcela do abono natalino será depositada em agosto, aliviando as despesas de final de ano para os beneficiários.

Nessa primeira parcela, os segurados receberão 50% do valor total do benefício. Essa injeção de dinheiro no meio do ano ajudará muitos a planejar suas finanças para a temporada de festas.

A segunda parcela do abono será paga em novembro, completando assim o pagamento integral do benefício.

Com essa divisão, o INSS busca proporcionar uma melhor gestão financeira para os segurados. Garantindo assim que estes tenham acesso a parte significativa do seu 13º antes do final do próximo ano.

Enfim, com base nas informações disponíveis, os segurados já podem marcar em seus calendários as datas de pagamento do abono natalino correspondente a 2023.