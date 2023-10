Importante! Meu INSS surpreende usuários com atualização no aplicativo e novas políticas de taxas de juros

A partir do próximo dia 12 de outubro, uma novidade aguarda os segurados do INSS: agora será possível consultar as taxas de juros do consignado diretamente pelo aplicativo do Instituto.

Essa atualização promete trazer facilidade e praticidade para a vida financeira dos aposentados, pensionistas e até mesmo para aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Essa medida inovadora, anunciada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, tem como principal intuito proporcionar aos beneficiários a oportunidade de comparar as taxas de juros oferecidas pelas diferentes instituições financeiras.

Dessa forma, os usuários poderão tomar decisões mais informadas e econômicas em relação aos empréstimos consignados.

Além disso, o aplicativo do Meu INSS também permitirá que outras questões relacionadas ao consignado sejam verificadas online. Oferecendo dessa forma um ambiente seguro e confiável para os usuários resolverem suas questões financeiras.

Com isso, o instituto dá mais um passo em direção a modernização dos seus serviços oferecidos, tornando assim o processo mais transparente e acessível para todos os beneficiários.

Ficou interessado em saber mais detalhes sobre como aproveitar essa funcionalidade do Meu INSS?

Não deixe de conferir as informações importantes que preparamos no texto abaixo. Afinal, estamos aqui para ajudá-lo a entender tudo o que você precisa saber para gerenciar suas finanças com segurança e eficiência.

Informações e serviços disponibilizados pela plataforma

Taxas de Juros Mensal e Anual: O INSS fornece informações precisas sobre as taxas de juros aplicadas em seus serviços, tanto em uma base mensal quanto anual. Isso permite que os beneficiários tenham total transparência em relação aos custos financeiros associados aos empréstimos e financiamentos;

fornece informações precisas sobre as taxas de juros aplicadas em seus serviços, tanto em uma base mensal quanto anual. Isso permite que os beneficiários tenham total transparência em relação aos custos financeiros associados aos empréstimos e financiamentos; Data do Primeiro Desconto em Folha: Além disso, as segurados podem verificar a data em que o primeiro desconto em folha de pagamento será realizado. Isso é essencial para o planejamento financeiro e o conhecimento das datas de pagamento;

Custo Efetivo Total (CET) Mensal e Anual: O Custo Efetivo Total é uma métrica importante que indica o custo total de uma operação financeira, incluindo juros, taxas e encargos. O INSS disponibiliza o CET tanto em uma base mensal quanto anual, permitindo uma análise abrangente das operações financeiras;

disponibiliza o CET tanto em uma base mensal quanto anual, permitindo uma análise abrangente das operações financeiras; Saldo Devedor em Caso de Portabilidade ou Refinanciamento: Em situações de portabilidade ou refinanciamento, os beneficiários podem obter informações sobre o saldo devedor original. Isso ajuda os segurados a tomar decisões informadas ao transferir seus empréstimos para outras instituições ou ao renegociar suas dívidas;

Valor do Imposto sobre Operações Financeiras: O INSS divulga o valor do imposto sobre operações financeiras (IOF) aplicado em suas operações. Isso é fundamental para que os segurados estejam cientes dos encargos fiscais relacionados às transações financeiras;

divulga o valor do imposto sobre operações financeiras (IOF) aplicado em suas operações. Isso é fundamental para que os segurados estejam cientes dos encargos fiscais relacionados às transações financeiras; Taxas de Juros Diárias para Diferentes Operações: Por fim, vale pontuar que, o INSS fornece informações detalhadas sobre as taxas de juros diárias para três tipos de operações. Assim, são eles: empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício. Isso permite aos beneficiários entender as variações nas taxas de juros ao longo do tempo e tomar decisões financeiras mais informadas.

Benefícios do consignado do INSS

A recente introdução do crédito consignado oferecerá uma valiosa ferramenta aos beneficiários, permitindo-lhes fazer escolhas financeiras mais sensatas e evitar um endividamento excessivo.

Esse tipo de crédito apresenta uma série de vantagens notáveis para aqueles que optam por contratá-lo, sendo as principais:

Taxas de juros reduzidas: O crédito consignado oferece taxas de juros mais baixas em comparação com as praticadas pelo mercado financeiro tradicional; Maior tempo de parcelamento: Os beneficiários têm a opção de parcelar o empréstimo por um período estendido; Desconto direto na folha de pagamento: Uma das grandes vantagens é que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente na folha de pagamento do benefício; Facilidade para contratação: O processo de contratação do crédito consignado é simplificado, tornando-o acessível e conveniente para os beneficiários que precisam de recursos financeiros adicionais.

Atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabeleceu uma taxa de juros máxima de 1,91% para o empréstimo consignado. Já para o cartão de crédito consignado possui uma taxa ligeiramente superior, de 2,83%.

Entretanto, mesmo com a conveniência de verificar as opções online, o Instituto recomenda que os segurados e beneficiários estejam atentos durante o processo de contratação do crédito consignado.

Isso se deve ao fato de que os termos acordados no contrato, incluindo as taxas de juros, o cronograma de pagamento e o valor do empréstimo, serão os parâmetros que nortearão a operação de crédito.

Portanto, a prudência e a compreensão completa das condições são fundamentais para garantir a saúde financeira e evitar surpresas desagradáveis.