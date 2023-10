Importante! Taxas de juros do empréstimo consignado do INSS são reduzidas

Nesta semana, uma importante resolução da Previdência Social foi aprovada, trazendo boas notícias para os beneficiários do INSS.

Em virtude decisão, a medida promete reduzir a taxa de juros do consignado, proporcionando alívio financeiro aos segurados.

Desse modo, a partir da próxima segunda-feira (16), essa decisão entrará em vigor, marcando um novo capítulo nas políticas de empréstimos consignados do INSS.

A razão por trás dessa decisão foi a observação atenta da tendência de queda nas taxas de juros em todo o país.

Essa análise foi realizada pelo Ministério da Previdência Social, que levou em consideração a recente redução da Selic, a taxa de juros de referência do Brasil.

No último mês, a Selic registrou uma diminuição de 0,5 ponto percentual, sinalizando assim uma tendência de queda nas taxas de juros em todo o sistema financeiro.

Dessa forma, a ação recente se trata de uma resposta direta às mudanças nas condições econômicas do país e tem o potencial de beneficiar inúmeros aposentados e pensionistas do INSS que buscam empréstimos consignados com taxas de juros mais vantajosas.

Enfim, o impacto financeiro positivo dessa decisão deve ser significativo para muitos brasileiros que dependem do sistema de seguridade social.

Para obter informações mais detalhadas sobre as implicações e os benefícios dessa resolução, convidamos você a conferir o texto abaixo, no qual abordamos informações importantes que podem ser cruciais para aqueles que desejam aproveitar essa oportunidade.



Informações iniciais

Como mencionamos anteriormente, na última semana, uma decisão importante foi tomada pela Previdência Social, beneficiando os segurados do INSS. Uma nova resolução foi implementada, reduzindo as taxas de juros para empréstimos consignados.

Com essa mudança, a taxa de juros mensal para empréstimos concedidos aos beneficiários do Instituto cairá significativamente, de 1,91% para 1,84%.

Além disso, no caso do cartão de crédito consignado, a taxa de juros também será reduzida, passando de 2,83% para 2,73%.

Essas taxas são agora consideradas algumas das mais atrativas no mercado financeiro, proporcionando aos segurados do INSS condições mais favoráveis para obter crédito consignado.

Entenda como funciona o empréstimo consignado do INSS

O empréstimo consignado do INSS é uma forma de crédito que se destaca no mercado devido às suas baixas taxas de juros, tornando-se uma opção financeira atraente para aposentados e pensionistas.

Esse benefício é possível graças ao baixo risco percebido pelas instituições financeiras, o que resulta em taxas de juros competitivas.

O grande diferencial desse tipo de empréstimo é a forma de pagamento: as parcelas são descontadas automaticamente da folha de pagamento do beneficiário todos os meses.

Logo, isso elimina o risco de esquecimento por parte do contratante, garantindo o pagamento pontual e evitando atrasos que poderiam resultar em penalidades financeiras.

Além do desconto direto na folha, outra vantagem do consignado do INSS é a possibilidade de um longo prazo de pagamento. Isso significa que os beneficiários podem estender o pagamento ao longo de vários anos, facilitando o orçamento mensal.

No entanto, é importante mencionar que existe um limite estabelecido pelo Ministério da Previdência para o comprometimento de renda dos contratantes.

Dessa forma, esse limite, definido em 35% do valor do benefício, tem o objetivo de evitar o endividamento excessivo e garantir que os beneficiários tenham uma parcela adequada de seu orçamento disponível para as despesas básicas.

Empréstimo consignado para os beneficiários do BPC

Recentemente, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) receberam a autorização para acessar a modalidade de empréstimo consignado oferecida pelo INSS.

Porém, vale dizer que, essa concessão veio após uma série de debates e decisões judiciais, com destaque para a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sob essas novas regras estabelecidas, os beneficiários do BPC agora têm a opção de contratar empréstimos consignados pelo INSS, contudo, com algumas restrições importantes.

Uma das principais condições é que o pagamento do empréstimo deve ser feito em, no máximo, sete anos. Essa limitação tem o objetivo de assegurar que o beneficiário não fique sobrecarregado com um compromisso financeiro de longo prazo.

Além disso, da mesma forma foi estabelecido um limite para o comprometimento da renda dos beneficiários do BPC, a fim de evitar um endividamento excessivo.

Sendo assim, o INSS fixou um limite de 30% da renda mensal, proporcionando uma margem de segurança para garantir que o beneficiário não comprometa uma parte excessiva de seus recursos financeiros com o pagamento do empréstimo.