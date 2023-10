Imposto sobre DIESEL será ZERADO; confira os novos valores do combustível

A Medida Provisória (MP) que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu sua validade nesta terça-feira (3). Com isso, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ficar zerados, o que pode resultar em uma redução no valor final do combustível nos postos de abastecimento.

No início do ano, o governo federal decidiu manter a isenção da tributação pelo Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre o diesel e o gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, até dezembro.

Entretanto, essa desoneração foi parcialmente revertida em relação ao diesel para compensar a perda de arrecadação decorrente do programa de desconto em carros populares, ônibus e caminhões, lançado em junho.

A MP 1.175, que criou o programa de incentivo, determinou a tributação do diesel em R$ 0,11 por litro para financiar o desconto de R$ 1,5 bilhão em impostos sobre veículos novos. Posteriormente, a MP 1.178 elevou essa reoneração para R$ 0,14 por litro, com o objetivo de custear mais R$ 300 milhões em descontos extras nos carros populares, cuja demanda havia superado as expectativas nas primeiras semanas do programa.

Com o fim da validade da MP 1.175, a MP 1.178 também perde seu objeto. Em princípio, se não houver outra alteração legal, volta a se aplicar o disposto no art. 3º da Lei 14.592, de 2023, que previa a desoneração do diesel e do biodiesel até 31 de dezembro de 2023.

A partir de 1º de janeiro de 2024, as alíquotas do diesel e do biodiesel voltam aos valores normais, ou seja, R$ 0,35 por litro para o diesel e R$ 0,14 por litro para o biodiesel, conforme informou a Receita Federal.

Programa de incentivo à compra de veículos

O programa de incentivo à compra de veículos novos foi encerrado no início de julho, com a liberação de todos os recursos disponíveis para carros leves. Segundo o balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foram comercializados 125 mil carros com descontos entre R$ 2 mil e R$ 8 mil, representando uma redução de 1,7% a 11,7% no valor dos veículos.

No entanto, o programa ainda estava em vigor para caminhões, vans e ônibus, com prazo de vigência até novembro ou até os créditos tributários se esgotarem. Estava prevista a utilização de R$ 700 milhões para a venda de caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.



Você também pode gostar:

Até o meio do ano, já haviam sido utilizados R$ 100 milhões e R$ 140 milhões, respectivamente. Não foram divulgados os valores atualizados sobre a utilização dos descontos.

Impacto no preço do diesel

Com a volta da isenção dos tributos federais sobre o diesel, a expectativa é de que o preço do combustível nos postos de abastecimento seja reduzido. A medida pode aliviar o bolso dos consumidores, especialmente dos caminhoneiros, que dependem do diesel para suas atividades.

A redução no preço do diesel pode ter impactos positivos em diversos setores da economia, como o transporte de cargas, o agronegócio e a indústria em geral. Isso porque o diesel é um dos principais insumos utilizados no transporte de mercadorias e na geração de energia.

Entretanto, é importante ressaltar que a redução no preço do diesel também depende de outros fatores, como a política de preços da Petrobras, que pode ajustar os valores de acordo com as variações no mercado internacional do petróleo e do dólar.

Além disso, os impostos estaduais e municipais também influenciam no preço final do combustível.

Perspectivas para o setor de transportes

A zeragem do imposto sobre o diesel pode trazer benefícios para o setor de transportes, que enfrenta constantes desafios, como o aumento do preço dos combustíveis e a escassez de motoristas. Com o preço do diesel mais baixo, as empresas de transporte podem reduzir seus custos operacionais, o que pode resultar em preços mais competitivos para o frete.

Além disso, a redução no preço do diesel pode estimular o aumento da demanda por transporte rodoviário, uma vez que o custo do combustível é um fator determinante na escolha entre diferentes modais de transporte. O transporte rodoviário é amplamente utilizado no Brasil devido à sua flexibilidade e capilaridade, mas o preço do diesel muitas vezes é um entrave para a sua utilização.

Impacto na economia brasileira

A redução no preço do diesel pode ter um impacto positivo na economia brasileira como um todo. O setor de transporte é responsável por movimentar grande parte da produção nacional, seja no transporte de cargas ou no deslocamento de pessoas. Com custos menores de transporte, as empresas podem investir mais em produtividade e expansão dos negócios.

Além disso, a redução no preço do diesel pode ter efeitos positivos na inflação, uma vez que o transporte é um dos principais componentes dos custos de produção. Com custos menores de transporte, os preços dos produtos podem ser reduzidos, o que beneficia os consumidores.

Ademais, oi fim da validade da Medida Provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos resultou na zeragem do imposto sobre o diesel. Essa medida tem o potencial de reduzir o preço do combustível nos postos de abastecimento, beneficiando os consumidores e o setor de transportes como um todo.

No entanto, é importante destacar que a redução no preço do diesel depende de diversos fatores, como a política de preços da Petrobras e os impostos estaduais e municipais. Além disso, é fundamental acompanhar os desdobramentos dessa medida e sua repercussão na economia brasileira.

É esperado que a redução no preço do diesel tenha impactos positivos na economia brasileira, estimulando o setor de transportes e reduzindo os custos de produção. Resta aguardar para ver os resultados concretos dessa medida e como ela afetará a vida dos brasileiros e a economia do país.