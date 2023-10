Impressões de LeBron James: Bronny, Bryce, Zhuri e Savannah imitam LBJ

Lebron James é um dos atletas mais respeitados do mundo, mas isso não impede sua família, incluindo a esposa Savanade assá-lo. Bronny, Bryce e Zhurios três filhos do rei, também o derrubaram.

Em um vídeo compartilhado por James ININTERRUPTO marca no Instagram, via Batidas de Dre, Bronny começa fazendo a celebração icônica de seu pai. O USC o calouro então fala como LBJ para descrever um dia na vida do rei.

LeBron James x Nikola Jokic? A carne Nuggets-Lakers continuaParker Johnson

“Estou saindo para o treino das 5h”, afirma Bronny na voz de LeBron. “Volte para casa, tire uma soneca de duas horas, sabe, volte para a academia às 17h, depois tome um sorvete e vá dormir.”

Savannah então mostra sua impressão perfeita de James correndo de costas na quadra de basquete. Enquanto isso, Zhuri fez sua introdução com giz.

O ‘LeBron Yawn’ de Bronny está no ponto

Zhuri também afirmou como seu pai sempre tem que ser irritantemente alto enquanto boceja, levando Bronny a fazer perfeitamente o “Bocejo de LeBron”.

Bryce parecia um pouco mais tímido ao bocejar, mas até ele parece ter noção das peculiaridades de seu pai.

“Seja seu próprio povo!!!” James escreveu no X, anteriormente conhecido como Twitter.